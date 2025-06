La legislación laboral peruana contempla un marco normativo claro sobre cómo debe gestionarse una renuncia. Por ello, antes de hacerla efectiva —o de recibirla en el caso del empleador—, es fundamental conocer los procedimientos, plazos y consecuencias que se deben tener en cuenta para evitar conflictos o irregularidades.

¿Qué dice la ley sobre la renuncia voluntaria?

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe comunicar su decisión por escrito con una anticipación de 30 días .

Este plazo puede ser exonerado por el empleador o solicitado por el propio trabajador. En este último caso, si el empleador no rechaza expresamente la solicitud dentro de los tres días siguientes, se entenderá que fue aceptada.

¿Qué beneficios o pagos tiene derecho un trabajador que renuncia voluntariamente?

Tiene derecho a recibir su liquidación de beneficios sociales, que incluye:

Gratificación trunca

CTS trunca

Vacaciones truncas

Cada uno de estos beneficios se calcula conforme a su propia normativa. En el caso de la pequeña empresa, los beneficios se calculan sobre media remuneración. En la microempresa, corresponde únicamente el pago de vacaciones truncas.

Si el contrato es a plazo fijo o indefinido, en ambos casos la liquidación se calcula de la misma manera. Las diferencias se presentan únicamente en los regímenes especiales, como el régimen laboral de la MYPE.

¿Existe un plazo mínimo de preaviso para renunciar?

El abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta explicó, en conversación con Gestión, que la normativa no establece un plazo mínimo obligatorio de preaviso. El trabajador puede solicitar como último día de labores incluso el día siguiente a la presentación de la renuncia. “Por ejemplo, el trabajador podría presentar su carta un jueves y señalar como último día el viernes. El empleador deberá aceptar o rechazar esta solicitud en el menor plazo posible”.

No obstante, si un trabajador decide renunciar sin cumplir con el preaviso, el empleador podría considerar esta situación como abandono de trabajo e iniciar un procedimiento de despido .

Para ello, debe constatarse una inasistencia injustificada de más de tres días consecutivos y otorgarse un plazo de seis días para que el trabajador formule sus descargos. Finalizado este plazo, con o sin descargos, se podrá proceder con el despido.

Otro escenario es que el empleador puede mantener el vínculo laboral por el plazo legal de 30 días y registrar las inasistencias como injustificadas.

¿Qué pasa si la empresa se demora en procesar la renuncia?

El empleador tiene tres días para rechazar expresamente la solicitud de exoneración del preaviso. De no hacerlo, se considerará aceptada. En ese caso, el empleador está obligado a pagar los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes al término del vínculo laboral.

¿Qué precauciones legales o documentarias debería tomar un trabajador antes de presentar su renuncia?

El primer paso será comunicar su decisión a su jefe directo, con el fin de facilitar la redistribución de tareas. “ Luego, debe culminar cualquier trabajo pendiente y devolver los documentos, equipos o herramientas que se le hubieran entregado . En caso de no hacerlo, la empresa podría iniciar acciones para exigir su devolución” , detalló el laboralista.

Robles añadió que no será necesario indicar los motivos de renuncia en la carta. Generalmente, se menciona que se trata de una decisión por “motivos personales”. Sin embargo, si el trabajador tiene cláusulas contractuales especiales (por ejemplo, una de no competencia), y estas no se respetan tras la renuncia, sí podrían generarse consecuencias legales.

En caso el trabajador se encuentre con descanso médico o licencia, debe comunicar su decisión una vez se reincorpore al centro de trabajo, ya que durante una suspensión imperfecta del vínculo laboral no es válido presentar una renuncia.

¿Se puede anular una carta de renuncia tras haberla presentado?

Aunque la renuncia es, en principio, irrevocable, puede ser declarada nula si adolece de vicios de voluntad , si se presenta un desistimiento antes de concluir el plazo de preaviso, si no cumple con los requisitos legales o si hay negativa injustificada del empleador a aceptar el retiro de la renuncia.

Obligaciones del empleador

Renunciar a un empleo es una decisión importante que debe tomarse con pleno conocimiento de las implicancias legales. El empleador debe tener claro el procedimiento que la norma exige, es decir, saber cómo actuar ante una renuncia inesperada para cumplir correctamente con sus obligaciones y evitar contingencias laborales.

En ese sentido, la conducta legalmente correcta que debe seguir un empleador ante una renuncia inesperada, será responder a la solicitud de exoneración del preaviso dentro de los tres días hábiles. De no hacerlo, se considerará aceptada. Esta respuesta debe ser expresa y documentada.

Si la renuncia genera un perjuicio inmediato en la operación, ¿puede el empleador negarse?

El laboralista señaló que se puede rechazar la solicitud de exoneración si el trabajador tiene responsabilidades pendientes o su retiro inmediato genera un perjuicio sustancial. Sin embargo, no puede impedir la renuncia si se respeta el preaviso .

Tras la renuncia de un trabajador y para no incurrir en faltas legales, las empresas deben evitar:

No pagar la liquidación de beneficios dentro de las 48 horas siguientes al cese, ya que constituye una infracción grave.

Realizar comentarios o actos hostiles hacia el trabajador durante el periodo de preaviso.

¿Es legal “negociar” con el trabajador?

“Sí, ya sea para que permanezca más tiempo del preaviso o para que retire su renuncia, el empleador puede dialogar con el trabajador para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Esto debe hacerse dentro de un marco de respeto mutuo y libertad de decisión”, explicó el abogado.

Mecanismos legales que pueden implementar las empresas

Con el fin de mitigar el impacto de renuncias inesperadas, las empresas pueden establecer en el contrato de trabajo, en el reglamento interno o en sus políticas internas, disposiciones sobre el preaviso y la entrega ordenada del puesto.

“El empleador tiene la facultad directriz para establecer normas que regulen la relación laboral dentro del marco legal”, aseveró Robles Ibazeta.