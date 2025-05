El índice de cuota-ingreso, que mide la carga financiera de los hogares por los créditos hipotecarios y de consumo adquiridos, ha disminuido de forma notoria, informó la superintendencia, ¿qué tanto se ha reducido?

A finales del 2023, el indicador estaba en 29.4%, mientras que en diciembre del 2024 bajó a 27%, siendo el descenso más importante en los estratos de menor poder adquisitivo.

De acuerdo con el ente regulador, la reducción se debió a dos factores: un aumento en los ingresos de los peruanos y, en paralelo, una disminución de las cuotas de los préstamos.

“Tenemos una recuperación del empleo adecuado y de la masa salarial, y los indicadores de ingresos nominales y reales han venido aumentando de manera significativa”, sostuvo Renato Ravina, jefe de investigación económica de la gerencia de estudios económicos de la SBS.

Sobre la reducción de las cuotas, Ravina explicó que ello responde a que el saldo de los préstamos de consumo ha caído.

“Después de un 2023 que no fue un buen año para la economía, (las personas) salieron algunos de sus créditos y, por el otro lado, también (influye) el hecho de que existan menores tasas de intereses (en comparación con el año anterior), pues baja el monto de las cuotas, en particular, en los préstamos hipotecarios”, apuntó.

El índice de cuota-ingreso escaló desde el 2021, tocando un máximo en el 2023, y ahora está retrocediendo, pero aún no llega a niveles prepandemia.

“En el dato a marzo (del indicador), probablemente observaremos una reducción (con respecto al cierre del 2024), sobre todo, por el efecto de la parte de los ingresos”, añadió Ravina.

Índice cuota-ingreso del sistema financiero bajó en los últimos doce meses (fuente: SBS/BCRP)

Morosidad en el sistema financiero peruano

Entre septiembre del 2024 y marzo del 2025, el índice de incumplimiento de todas las carteras de crédito mostró un retroceso, según la SBS.

En el crédito corporativo y de gran empresa, el incumplimiento llegó a 0.6% al cierre del primer trimestre de este año, mientras que en el hipotecario fue de 1.3%. En tanto, en mype y mediana empresa cerró en 5.3% y en consumo, en 9.1%.

“Si nosotros consideramos que el 2025 (el país) podría crecer alrededor de 3.2%, y en el 2026 cerca del 3%, (entonces) va a continuar la recuperación (de la cartera y consecuente baja) de la morosidad”, argumentó Manuel Luy, gerente de estudios económicos de la SBS.

“Esta recuperación va a ser más fuerte en los portafolios minoristas (mypes y consumo). Son sectores con una mayor sensibilidad al ciclo económico, por lo tanto, cuando la cosa va mal empeoran más rápido, pero cuando la economía comienza a crecer, son los segmentos que se recuperan (más aceleradamente)”, acotó Luy.

Según la SBS, incluso si se materializara el escenario más pesimista para la economía peruana, en los próximos dos años no se retrocedería a los niveles de incumplimiento anotados entre el 2021 y 2024.

Créditos minoristas son los más sensibles al ciclo económico (Fuente: SBS/BCRP)

Créditos en el sistema financiero local

A marzo pasado, la cartera de créditos en el sistema financiero subió 1.2% frente a marzo del 2024 (sin considerar programas del Gobierno). Así, el portafolio ascendió a S/ 405,670 millones, según la SBS.

El incremento ha sido desigual. El crédito corporativo y gran empresa se elevó en 6.9%, mientras que el hipotecario, en 5.4%. En contraste, los préstamos a mediana y mype cayeron 10.3%, mientras que los de consumo, disminuyeron 1.3%.

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, remarcó que si bien los créditos minoristas muestran una caída en términos interanuales, la tendencia se ha revertido tanto en el segmento mype, desde enero, como en consumo, donde se observa una recuperación desde los últimos meses del 2024, precisó.

Incumplimiento ha retrocedido en los últimos meses. (Fuente: SBS)

Posición de la SBS sobre ley de las cajas municipales

Con respecto al proyecto de ley aprobado por el Congreso para modificar la forma de elección de los directores de las cajas municipales, Mogrovejo expresó que “aún no se ha aprobado en segunda votación, (y) por tanto, no cabe todavía expresar la opinión en cuanto a si debe ser observado o no (por el Ejecutivo). Ha pasado que en este periodo de reflexión entre una votación y otra, puede cambiar la redacción del texto. Creo que (ver la versión final) va a ayudar cuando presentemos nuestro proyecto de ley para ver qué aspectos sí creemos que deben ser cambiados o mejorados”.

“Debe quedar claro (por ejemplo) si el hecho de haber pertenecido a una comisión (del Congreso) ya habilita (al individuo) para ser elegido (como director de una caja municipal) o si igual califican todos los requerimientos que pide la ley. Y faltan todavía varios detalles que espero se clarifiquen”, agregó.

En otro momento, también mencionó: “No teníamos conocimiento de esta versión (aprobada en primera votación por el Pleno), pero sí, la SBS va a presentar un proyecto sobre modificaciones relacionadas”.

Anteriormente, la SBS planteó en entrevista con Gestión la necesidad de mejorar el gobierno corporativo de estas entidades con un mayor profesionalismo en sus directorios.

Tasas de interés de los créditos de consumo retrocedieron en el primer trimestre del 2025. (Fuente: SBS)

Estrategia de ciberseguridad se publicaría en agosto

La SBS está trabajando en una estrategia de ciberseguridad que involucra al MEF, el BCR y la SMV, según reveló recientemente el superintendente Sergio Espinosa.

El objetivo con ello es tener una visión conjunta, pero que tome en cuenta los matices de cada regulador, a fin de evitar el desarrollo de iniciativas separadas, señaló en su momento.

Oscar Basso, gerente de riesgos de la SBS, reiteró la importancia de este trabajo. “Ya hay normas de seguridad vigentes, ahora buscamos algo más allá del marco normativo, queremos establecer un trabajo en conjunto que resulte en una red de seguridad cibernética”, indicó.

Enfatizó que el comité detrás de esta estrategia será de alto nivel, pues incluirá a representantes de las cuatro instituciones antes mencionadas. En esta línea, la SBS parece tener una fecha próxima para la entrega de este documento.

“A finales de junio recibiremos una visita del FMI para ver los condicionantes que deberían establecerse y cómo ir implementando estas medidas para atacar una serie de eventos que pueden tener impacto (negativo) en el sistema financiero”, afirmó.

Tras dicha visita, es decir, entre julio y agosto, se debería tener un primer documento con foco en la ciberseguridad, sostuvo.

Según el especialista, se reciben múltiples ataques en el sistema financiero a nivel global, sin embargo, los sistemas de seguridad de las empresas están preparados para que la gran mayoría sea rechazada.

“Hay mucho trabajo por desarrollar aún”, expresó.