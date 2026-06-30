La formación continua ha dejado de ser una opción para convertirse en un factor determinante de empleabilidad (foto: iStock).
La formación continua ha dejado de ser una opción para convertirse en un factor determinante de empleabilidad (foto: iStock).
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Redacción Gestión
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La rápida evolución de la , la automatización y la transformación digital está redefiniendo las competencias que demandan las organizaciones. En este escenario, la formación continua ha dejado de ser una opción para convertirse en un factor determinante de empleabilidad, permitiendo que los profesionales se adapten a un mercado laboral en constante transformación.

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 59% de la fuerza laboral mundial necesitará actualizar o desarrollar antes de 2030, impulsando una creciente demanda por programas de especialización de corta duración que permitan adquirir conocimientos prácticos y aplicables de manera inmediata.

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Para Jorge Cáceres, jefe de formación continua de Cibertec, esta tendencia responde a un cambio estructural en la forma en que las personas construyen su desarrollo profesional. “Hace algunos años, la formación continua era vista como un complemento. Hoy forma parte de la estrategia profesional de quienes buscan mantenerse competitivos. Las empresas valoran perfiles capaces de aprender constantemente, adaptarse a nuevas tecnologías y responder con rapidez a los cambios de su sector”, afirma.

Tres beneficios de apostar por la formación continua

De acuerdo con el especialista, invertir en la actualización permanente ofrece ventajas concretas para el desarrollo profesional:

  • Mayor empleabilidad: Permite desarrollar competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado, incrementando las oportunidades de acceder a nuevos puestos o asumir mayores responsabilidades.
  • Especialización práctica: Los programas de corta duración permiten incorporar conocimientos específicos con aplicación inmediata en el entorno laboral, respondiendo a necesidades concretas de cada industria.
  • Mayor capacidad de adaptación: Fortalece habilidades para liderar procesos de innovación, desenvolverse en entornos cambiantes y afrontar los retos que plantea la transformación digital.

Asimismo, Cáceres explica que el perfil de quienes buscan este tipo de formación también ha evolucionado. “La mayor parte de nuestros participantes tiene entre 25 y 45 años. Son que buscan seguir creciendo sin detener su vida laboral y priorizan programas flexibles, de rápida aplicación y respaldados por instituciones con trayectoria. Hoy el aprendizaje debe integrarse al ritmo de vida de las personas y generar resultados concretos en su desempeño profesional”, señala.

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