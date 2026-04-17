Con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral en las regiones, un total de 525 jóvenes de zonas rurales del país podrán accederán a capacitaciones laborales gratuitas.

Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) quein cuenta con un convenio de colaboración interinstitucional con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta alianza permitirá aprovechar la infraestructura tecnológica de Pronatel para fortalecer las competencias digitales y laborales de jóvenes que residen en zonas rurales, contribuyendo así a mejorar su empleabilidad.

Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, destacó que “esta intervención conjunta permitirá ampliar la oferta de capacitación laboral y promover la inclusión socioeconómica, asegurando que los beneficios lleguen a personas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Además, mediante la validación de datos en tiempo real, se garantizará el cumplimiento de los criterios de selección y se fortalecerá la empleabilidad de quienes culminen satisfactoriamente su capacitación”.

Las capacitaciones se desarrollarán en 104 Centros de Acceso Digital (CAD) de Pronatel, ubicados en zonas rurales de las regiones Ayacucho, Amazonas, Huancavelica, Apurímac, Lambayeque, Cusco y Lima provincias.

En estos espacios, los participantes contarán con el acompañamiento de Líderes Digitales Comunitarios, quienes brindarán orientación durante todo el proceso formativo hasta la obtención de su certificación.

¿Cómo inscribirse en la capacitación laboral?

Las personas interesadas podrán inscribirse a partir del 20 de abril a través del aplicativo APÚNTATE V2 https://share.google/JX5gPTpHbUlsWOVVE

El aplicativo cuenta con interoperabilidad con bases de datos de instituciones como Sunedu y Minedu, lo que permitirá verificar automáticamente, mediante el DNI, si los postulantes cumplen con los requisitos.

Los requisitos son: contar con 18 años de edad, no tener empleo formal, estar subempleado, estudios superiores o técnicos truncos.

La plataforma virtual del programa Jóvenes Productivos ofrece siete cursos de capacitación laboral gratuitos. Foto: MTC

Los cursos que ofrece

La plataforma virtual del programa Jóvenes Productivos ofrece siete cursos de capacitación laboral gratuitos, entre los que destacan: almacén, despacho y reposición de mercadería; caja, ventas y atención al cliente; teleoperador; ejecutivo de telemarketing; diseño y desarrollo de páginas web; marketing digital y comercio electrónico; y vajillero y operario de producción, además de más de 50 cursos complementarios.