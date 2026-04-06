La Municipalidad de Lima lanzó la convocatoria 2026 del programa Supérate Lima, que otorga becas educativas (parciales e integrales) para cursos de idiomas, carreras técnicas, universitarias y posgrados, dirigidas a adolescentes, jóvenes y adultos que residan en cualquiera de los 43 distritos de Lima Metropolitana.

El programa de la Gerencia de Desarrollo Humano de la MML articula alianzas con instituciones nacionales e internacionales para ofrecer becas y fortalecer el acceso a la educación como camino al empleo y al desarrollo personal. Combina formación en idiomas, educación superior y posgrado, y está dirigido a personas que buscan mejorar su situación socioeconómica.

Las becas de Supérate Lima pueden cubrir desde el pago parcial hasta el completo de matrículas y pensiones, según el tipo de beneficio. Además, se priorizan oportunidades en áreas estratégicas como idiomas, tecnología, salud, administración y oficios, con el fin de alinear la formación al mercado laboral de Lima Metropolitana.

Requisitos principales para postular

La MML precisa que existen requisitos generales para la postulación, como ser persona natural y residente en cualquiera de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Pueden postular memores de edad, jóvenes y adultos. El interesado no debe cursar estudios de la misma modalidad a la que postula (por ejemplo, no estudiar una carrera universitaria si postula a beca universitaria).

También deberán presentar una declaración jurada, DNI vigente y comprobante de servicio básico (agua o luz) a nombre de la persona o de un familiar directo, que acredite domicilio en Lima Metropolitana. Para pregrado y posgrado, se siguen además los requisitos específicos de la institución educativa aliada.

Cómo y cuándo postular

La postulación es 100 % virtual y se realiza a través del portal de Supérate Lima, donde se encuentra el formulario de registro y el enlace directo a la convocatoria. El cronograma de postulación se extiende desde febrero hasta diciembre, con oportunidades abiertas durante todo el año, lo que permite postular incluso después de que ya hayan iniciado los ciclos académicos.

Para realizar una postulación ágil, te recomendamos lo siguiente:

Revisar bases completas: Descargar y leer el PDF de “Bases y Requisitos Convocatoria 2026” para confirmar requisitos específicos de cada beca (idiomas, técnica, universitaria o posgrado).

Las becas de Supérate Lima pueden cubrir desde el pago parcial hasta el completo de matrículas y pensiones, Foto: Pronabec

Preparar documentos: Tener listos DNI vigente, declaración jurada firmada, recibo de agua o luz, constancia de estudios secundarios completos (según el caso) y, si aplica, certificado de riesgo o vulnerabilidad socioeconómica.

Subir en formato PDF: Los documentos deben escanearse legibles y adjuntarse en formato PDF al formulario en línea, cuidando que la información coincida totalmente con la declaración jurada.

Elegir oportunidad y verificar: En el portal debe seleccionarse el tipo de beca (idioma, carrera técnica, universitaria o posgrado) y confirmar que no está cursando otra formación similar.

DATO

La MML señala que antes de iniciar el proceso de inscripción, el postulante de contactarse con el aliado nacional o internacional para conocer los costos, fechas de inscripciones y especialidades de interés personal.

Luego de conocer la metodología de enseñanza, horarios, fechas de inicio y costos (si no es integral), debe iniciar su postulación con la seguridad de asumir el beneficio vía de Supérate Lima. Dicha información está disponible en línea.