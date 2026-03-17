Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Redacción Gestión
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María Esther Cuadros Espinoza juró este martes como nueva ministra de Educación en

Cuadros Espinoza tiene experiencia previa en el sector, ya que se desempeñó como viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación hasta mediados de enero de 2026, cuando renunció al cargo.

También ha ocupado el puesto de Directora General de la Dirección General de Desarrollo Docente, unidad que depende del mismo despacho viceministerial que anteriormente lideraba.

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Como viceministra, en diciembre de 2025, se encargó de las funciones de Directora Ejecutiva del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT).

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Asimismo, se desempeñó en el mismo cargo también para el Programa para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico-Productiva a Nivel Nacional (PMESTP).

Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

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