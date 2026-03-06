El Gobierno, a través del Ministerio de Educación (Minedu), destinará hasta S/20′832,007 para otorgarles una bonificación especial durante el año 2026, a los docentes investigadores de las universidades públicas de acuerdo con los montos y condiciones establecidos en el Decreto Supremo N.º 028-2026-EF.

El beneficio se otorga en el marco de la Ley Universitaria, señaló el Minedu a través de un comunicado.

Al respecto, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, señaló que “el Perú necesita más ciencia, más innovación y más conocimiento aplicado a resolver nuestros desafíos, y con esta bonificación estamos reconociendo el esfuerzo de nuestros docentes investigadores y reafirmando que la investigación es una prioridad nacional”.

Los montos establecidos para el 2026 varían según la categoría docente. Los docentes principales a tiempo completo o dedicación exclusiva recibirán S/4,434.91 mensuales; los asociados, S/2,910.25; y los auxiliares, S/2,616.50.

La bonificación a docentes investigadores de universidades públicas se entregará entre los meses de abril y diciembre de 2026 Foto: Minedu. Foto: Pixabay.

La bonificación se entregará entre los meses de abril y diciembre de 2026 y tiene carácter temporal; es decir, no es pensionable ni genera otros beneficios adicionales. Para su implementación, el Minedu transferirá los recursos correspondientes a las universidades públicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Para acceder a este reconocimiento, los docentes deben estar registrados como investigadores activos en el RENACYT del CONCYTEC; haber desarrollado proyectos o publicaciones científicas en los últimos tres años, y cumplir con estándares de ética e integridad académica. De esta manera, se asegura que el beneficio llegue a quienes mantienen una producción científica vigente y contribuyen directamente al avance del conocimiento.

Desde el año 2017, el Minedu financia esta bonificación. “A lo largo de estos años, la medida ha permitido impulsar la productividad académica y consolidar comunidades de investigación en distintas regiones del país. Además, ha contribuido a fortalecer las capacidades de investigación universitaria”, apuntó el Minedu.