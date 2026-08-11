La designación en el viceministro de Mype e Industria se realizó tras quedar vacante el cargo, según una resolución publicada en El Peruano. Foto: Difusión
La designación en el viceministro de Mype e Industria se realizó tras quedar vacante el cargo, según una resolución publicada en El Peruano. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema 013-2026-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la publicación, el puesto del mencionado viceministerio se encontraba vacante.

La resolución se sustenta en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la norma que regula la participación del mismo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

Asimismo, el documento hace referencia al reglamento aprobado para la aplicación de la Ley 31419. Esta legislación establece criterios para asegurar condiciones adecuadas en el acceso y ejercicio de la función pública.

La resolución lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y es refrendada por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

La designación en el viceministro de Mype e Industria se realizó tras quedar vacante el cargo, según una resolución publicada en El Peruano. Foto: Andina
La designación en el viceministro de Mype e Industria se realizó tras quedar vacante el cargo, según una resolución publicada en El Peruano. Foto: Andina

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