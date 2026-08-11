El Poder Ejecutivo designó a Eloy Duran Cervantes como nuevo viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema 013-2026-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la publicación, el puesto del mencionado viceministerio se encontraba vacante. Por ello, se consideró necesario nombrar a Duran para que asuma la conducción de dicho despacho dentro del sector Producción.

La resolución se sustenta en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la norma que regula la participación del mismo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

La decisión se tomó según las disposiciones orientadas a garantizar la idoneidad de los funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Asimismo, el documento hace referencia al reglamento aprobado para la aplicación de la Ley 31419. Esta legislación establece criterios para asegurar condiciones adecuadas en el acceso y ejercicio de la función pública.

La resolución lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y es refrendada por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.