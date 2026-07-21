En caso de que un colaborador labore durante un feriado sin gozar de un descanso sustitutorio, la legislación establece el derecho a una "triple remuneración".
En caso de que un colaborador labore durante un feriado sin gozar de un descanso sustitutorio, la legislación establece el derecho a una "triple remuneración".
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Redacción Gestión
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El año 2026 cuenta con un total de de alcance nacional, aplicables tanto al sector público como al privado. Según la legislación laboral peruana, estos días son de descanso obligatorio y remunerado para los trabajadores en planilla, lo que implica que las empresas deben abonar la remuneración completa correspondiente, incluso cuando no se presten servicios durante dichas fechas.

“En caso de que un colaborador labore durante un feriado sin gozar de un descanso sustitutorio, la legislación establece el derecho a una . Es decir, al pago habitual por el feriado, una remuneración adicional por el trabajo realizado y una tercera correspondiente a una sobretasa del 100%”, señala Mauricio Matos, socio del área laboral de EY Perú.

Es importante considerar que, si el feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio, el trabajador solo percibirá el pago correspondiente al día de descanso.

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El incumplimiento de las disposiciones laborales relacionadas con los feriados constituye una infracción calificada como “muy grave”, sujeta a sanciones por parte de la (Sunafil).

Las multas pueden variar en función del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, con rangos que oscilan entre los S/ 14,465 y S/ 288,915 para una No Mype, según el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

“En los últimos años el número de días feriados se han incrementado significativamente, por lo que las empresas deberán revisar sus políticas internas y asegurarse de cumplir con las obligaciones legales en materia de feriados, a fin de evitar contingencias legales y sanciones económicas por parte de Sunafil”, afirma Matos.

¿Cuántos feriados restan durante el 2026?

Por el momento, aún quedan en lo que resta del 2026:

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