El ejecutivo reconoce que en el mundo de las cuentas sueldo el vínculo con el cliente es “más fuerte e intenso”.

“(La cuenta sueldo) es un producto que tiene mucho más uso en el día a día”, afirmó.

En tal sentido, el banco apunta a una meta al 2027 de 150,000 cuentas sueldo. Actualmente, supera las 50,000, refirió el gerente.

Matías Aranguren, CEO de Banco Falabella Perú. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

De cara a lograr el objetivo, la empresa brindará, por ejemplo, beneficios a trabajadores independientes, aunque aún no precisó cuáles.

“Cuando el cliente trae su sueldo contigo, o sus ingresos, usa mucho más el producto y se queda más largo en el tiempo”, señaló Aranguren.

Además, mencionó que es “muy valiosa la información” que se capta de los usuarios a través de las cuentas sueldo, lo que permite estimar su capacidad de pago y ofrecerles eventualmente créditos de libre disponibilidad.

Banco Falabella va ahora por captar más clientes con cuentas sueldo. (Foto: Diana Chávez/Gestión)

Tarjeta CMR

Aranguren, de otro lado, afirma que la empresa no deja de estar muy dedicada a todos los beneficios de descuentos y promociones, sobre todo, del programa de lealtad CMR Puntos que “anda muy bien y eso es lo que mantiene a los clientes enganchados con el Banco Falabella”, según el gerente.

“La tarjeta (CMR) se abrió entre el 2011 y 2012. Hasta ese momento era solo para usarla en los tres formatos de tiendas del mismo grupo empresarial del banco (Falabella, Tottus y Sodimac). Ahora, todo lo que no es Grupo Falabella está ganando más tracción porque no existía antes. Hoy el 60% de las compras (con la tarjeta CMR) se hace fuera del grupo”, detalló el gerente.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.