Banco Falabella explica su plan para aumentar el número de clientes con cuentas sueldo. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El producto “emblema” del Banco Falabella es la tarjeta de crédito CMR. Sin embargo, el gerente general de la institución financiera, Matías Aranguren, anuncia un plan las cuentas sueldo, ¿en qué consiste?

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