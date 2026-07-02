Estatus. Banco Falabella afirma ser un banco digital con presencia física. (Foto: Hugo Pérez)
Estatus. Banco Falabella afirma ser un banco digital con presencia física. (Foto: Hugo Pérez)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Cada vez más empresas están ingresando al sistema financiero local, lo que obliga a los participantes ya establecidos a afinar su modelo de negocio para mantener competitividad y, sobre todo, la preferencia de los clientes, ¿cómo ha cambiado el público peruano?

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