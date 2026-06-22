A inicios de mes, la SBS autorizó el financiamiento de Prex Perú como empresa de crédito 100% digital.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La apertura del sistema financiero peruano a nuevos participantes digitales podría transformar el mercado del crédito en los próximos años.

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