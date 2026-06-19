En el frente externo, la guerra en Irán parecería que no ha de prolongarse, por lo que quedarían en el medio interno dos eventualidades: conflictos sociales o políticos que pudieran afectar el entorno y el Fenómeno de El Niño (FEN).

“Con todos esos escenarios aún negativos, el sistema financiero peruano me refiero a bancos, cajas, financieras, empresas de dinero electrónico, etc, es sólido, es solvente, es resiliente para afrontarlos a todos”, afirmó el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, durante el Market & Investments Summit 2026, organizado por El Dorado.

“Todavía no sabemos qué tanto nos va a pegar (el FEN), sabemos que nos va a pegar, pero existen colchones para eso y hay además la flexibilidad para ajustar alguna normativa, como se ha hecho en el pasado, ¿no es cierto? No es la primera vez que tenemos un El Niño y no es la primera vez que vamos a tener medidas excepcionales, transitorias que permitan mantener la sostenibilidad del sistema financiero, mantener la cadena de pagos”, manifestó.

Sergio Espinosa, jefe de la SBS

Nuevas entidades

Espinosa se refirió también a las entidades financieras que están en proceso de solicitar una licencia de organización o de funcionamiento,

“Solo hay un par de banderas (empresas) peruanas. El resto son extranjeras, y algunas de muy alto perfil, como puede ser el caso de BTG Pactual o Revolut”, destacó.

Las entidades sobre las que informó la SBS son: BTG Pactual, Bipay, Security, OneKey Perú, Lima del Sol (del Grupo Lemon), BK, Kori, Sanitas Seguros, Fe Seguro y Revolut. Recientemente, la uruguaya Prex obtuvo la autorización de funcionamiento.

Recuperación

El funcionario afirmó, asimismo, que desde finales del 2024 se ha observado una “recuperación sostenida” del sistema financiero peruano, con evidencia de mayores utilidades, más colocación de créditos y menor morosidad.

“El año pasado se cerró con todas las entidades del sector financiero, llámese bancos, cajas, financieras, etc, con números en azul, menos una caja de rural que hoy ya no existe. Y no quiero decir que esa caja no existe porque no tuviera utilidades, sino que esa ausencia de utilidades en un entorno favorable revelaba temas de fondos estructurales, de gestión”, explicó.

En la misma línea, incluso las cooperativas reportaron, en general pero no todas, “remanentes positivos”, siendo un sector que venía con muchas dificultades, acotó el superintendente.

Espinosa puso énfasis en que, incluso en medio del periodo electoral que generó cierta ralentización en el sector financiero, el entorno “no ha dejado de ser favorable”.

Crédito de calidad

Recalcó, además, que en los últimos periodos no solo ha aumentado el crédito, sino aquel “de calidad”.

“Si ese crédito no es de calidad, si no está originado adecuadamente, si no se ha medido el riesgo adecuadamente en su origen, eso puede generar problemas para una entidad individual, como sucedió en su momento con Caja Sullana”, advirtió.

Open finance

La hoja de ruta de finanzas abiertas es el “proyecto bandera o la nave insignia” de la SBS, afirmó Sergio Espinosa, titular de la institución, quien dijo que su importancia radica en la gran cantidad de información que se genera, por ejemplo, en las billeteras digitales. Además, indicò que hacia la quincena de julio se estima publicar la norma de banking as a service.

La SBS viene liderando la puesta en marcha de las finanzas abiertas. Composición: El Comercio