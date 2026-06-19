Un FEN grave puede generar estragos en muchas actividades económicas.(Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Una serie de riesgos puede llevar a un escenario de estrés al sistema financiero peruano, independientemente de la coyuntura política local que acaparó la atención durante las últimas semanas, ¿qué sombras amenazan?

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