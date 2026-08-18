Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La se instalará este miércoles 19, a las 18:00 horas. Así lo anunció el .

Fue al término de la , en la que se aprobó la nómina de los integrantes de la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Cabe mencionar que este órgano estará integrado por 28 parlamentarios más los cuatro miembros natos de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados.

Foto: Congreso.
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Atribuciones

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política del Perú y el artículo 87 del , la Comisión Permanente funciona durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados, y sus atribuciones son:

  1. Aprobar los créditos suplementarios, las transferencias y habilitaciones del presupuesto, durante el receso parlamentario.
  2. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
  1. Autorizar al presidente de la República para salir del país en el receso parlamentario.
  2. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.

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