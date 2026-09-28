Por errores en los estudios, algunos proyectos han sido reevaluados hasta en 19 ocasiones, reveló Senace. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) observa con optimismo el cierre del año. Si todo sigue como hasta ahora, la entidad podría darle su “visto bueno” a US$ 20,000 millones en proyectos este 2026, alcanzando tres años seguidos al alza en este registro.

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