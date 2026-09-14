Senace estima certificar más de US$ 20,000 millones en inversiones sostenibles. Foto: Senace.
Senace estima certificar más de US$ 20,000 millones en inversiones sostenibles. Foto: Senace.
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Redacción Gestión
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en inversiones sostenibles destinadas a proyectos estratégicos.

, infraestructura, agricultura y transportes.

“El Perú necesita aumentar el flujo de inversiones sostenibles, siempre protegiendo el medioambiente”, indicó el funcionario.

, además de impulsar la participación de la ciudadanía.

La presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba, sostuvo que el país requiere inversión pública y privada para fortalecer la competitividad y la economía, bajo altos estándares ambientales y sociales.

“Los inversionistas y la ciudadanía tienen que confiar en el trabajo sólido que realiza Senace, siempre en procesos de innovación y optimización. Nuestro rol es asegurar que las inversiones sean ambiental y socialmente sostenibles”, señaló.

Entre enero y la primera semana de septiembre, el Senace aprobó 138 expedientes por más de US$ 14,000 millones en sectores estratégicos.

Entre los proyectos aprobados figura el Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Nueva Carretera Central, Tramificación I, aprobado en agosto antes del plazo legal. La obra conectará tres distritos de Lima y, posteriormente, la capital con el centro del país.

La entidad aprobó, entre enero y la primera semana de septiembre, 138 expedientes por más de US$ 14,000 millones en sectores estratégicos. Foto: EC.
La entidad aprobó, entre enero y la primera semana de septiembre, 138 expedientes por más de US$ 14,000 millones en sectores estratégicos. Foto: EC.

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