Los inversionistas están ampliando sus alternativas más allá de los depósitos bancarios. (Foto: pymex.pe)
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Daniel Seclen Parraguez
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Los peruanos vienen ampliando las opciones para colocar sus ahorros, en una búsqueda por equilibrar seguridad, liquidez y rentabilidad. Actualmente, crece el interés por otros sectores relacionados con otros activos vinculados a la economía real. Es decir, ahora hay más interesados en invertir dichos ahorros que guárdalos.

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