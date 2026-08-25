Entre enero y junio último, las alternativas de inversión denominadas en dólares exhibieron un mejor desempeño con rentabilidad de 5.1% en promedio, superior a la de las opciones en soles que, como media, dieron un retorno de 4.6%, según la consultora MC&F e IFEL.

Sin embargo, a julio, la figura se revirtió. En ese periodo, los instrumentos denominados en la divisa estadounidense rindieron, en promedio, 3.7%, mientras que aquellos en moneda local, 5.3%.

“(La caída del dólar) juega en contra de todas las inversiones denominadas en dólares y hace atractivas aquellas en soles”, refirió a Gestión Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Explicó que la caída del dólar frente al sol obedece a varias razones: los altos términos de intercambio (por los precios elevados de los metales) que generan un fuerte ingreso del billete verde al país, la reducción del riesgo político local tras los resultados electorales y una menor intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado cambiario durante las últimas semanas –operaciones con las que atenúa el descenso de la moneda estadounidense–.

La caída del tipo de cambio juega en contra de todas las inversiones denominadas en dólares. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

Efecto cambiario

A lo anterior también se añaden los últimos datos de empleo en EE.UU. que, por débiles, sorprenden a los analistas, dijo. Ello reduce la expectativa de que la Fed estadounidense suba pronto su tasa de interés de referencia, lo que desfavorece a su divisa.

“En un contexto donde el sol se fortalece, el efecto cambiario reduce el rendimiento en moneda local de las opciones en dólares. No obstante, lo que se recomienda es analizar un periodo largo de inversión y no depender tanto de eventos puntuales como movimiento en el tipo de cambio”, dijo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

Solo en julio el dólar bajó 0.3%, según la referida consultora. Y esa tendencia se acentúa en el presente mes. En los primeros 24 días de agosto retrocede 1.5%, de acuerdo con el BCR.

Los analistas consultados difieren al estimar si las presiones a la baja sobre el dólar continuarán el resto del año. Espada consideró que el billete verde “se pegará progresivamente” a S/ 3.30 en las próximas semanas y meses, mientras que Falen proyectó que al cierre de año se ubicaría entre S/ 3.40 y S/ 3.50, pues podría elevarse el riesgo local en la medida en que comiencen a observarse mayores efectos de El Niño sobre la actividad económica.

Análisis por activo

Al realizar el análisis por activo, los primeros tres lugares en el ranking de MC&F e IFEL, al cierre de julio, fueron ocupados por índices de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

El primer puesto correspondió al Índice Selectivo con un rendimiento de 37.2% a julio de este año, seguido por el Selectivo ponderado (33.7%) y, en tercer lugar, el Índice General (32%).

Espada detalló que en el Índice Selectivo tienen un mayor peso las empresas mineras, pues son las más grandes a nivel local y las que más se benefician de los altos precios de los metales.

El rally del selectivo prosigue. Al 21 de agosto avanzó 42.1% (en el año).

Tras los índices locales, los siguientes instrumentos de mayor rentabilidad fueron fondos mutuos que invierten en acciones peruanas. En el séptimo lugar, aparece un fondo mutuo que invierte en ciberseguridad, y en el octavo, uno que apuesta por acciones asiáticas.

En anteriores ediciones del ranking, los sectores vinculados a la inteligencia artificial (IA), como la ciberseguridad y semiconductores (fabricados por empresas principalmente de Taiwán y Corea del Sur), acumulaban fuerte rentabilidad y llamaban la atención de los inversionistas a nivel global.

La BVL fue la categoría de inversión que rindió más entre enero y julio del 2026.

Fondos mutuos

Los fondos mutuos, como categoría, registraron ganancias promedio de 3.9%, entre enero y julio de este año, según el referido informe. Sin embargo, estos instrumentos mostraron una dispersión considerable en sus resultados, pues oscilaron entre -8.3% y 31.8%.

Los fondos de mayor rendimiento fueron los que invierten en acciones locales. En cambio, los de mayores pérdidas fueron uno de acciones de India (-8.3%), uno de deuda privada global (-6.2%), y otro diseñado como nota estructurada (-6%). Estos vehículos de inversión ocuparon los últimos lugares en el ranking al realizar el análisis individual.

Los cálculos del ranking de MC&F e IFEL se realizan en soles, con el fin de establecer una comparación en la misma moneda.

Los fondos mutuos de mayor rendimiento fueron los que invierten en acciones locales. (Foto: iStock)

Se requieren más opciones en moneda nacional

Los depósitos a plazo en soles de las entidades financieras lograron rendimientos mejores que en dólares entre enero y julio último. La rentabilidad en moneda local fue de 2.7%, en promedio, mientras que en la divisa estadounidense fue de 2.2%, según MC&F e IFEL. Ello en línea con la baja del billete verde.

Jorge Espada refirió que en un momento del año, el 29 de abril, el dólar alcanzó un máximo de S/ 3.524, en plena agitación electoral. Sin embargo, luego se disipó, en buena parte, el riesgo político.

Asimismo, en lo que va del año, se registraron ganancias, en promedio, de 4.2% para todas las alternativas de inversión analizadas en el citado informe. El 25.5% de los instrumentos, además, logró rendimientos por encima de la inflación acumulada durante el periodo (3.7%).

Lo anterior es importante si se considera que solo si el rendimiento de una alternativa es mayor a la inflación acumulada, el inversionista obtiene una ganancia en términos reales, es decir, no pierde poder adquisitivo o capacidad de compra.

“El reto es que existan suficientes instrumentos en soles para invertir. Buena parte de la deuda que emiten compañías peruanas internacionalmente, por ejemplo, está denominada en dólares, y lo que se ha emitido en soles es a corto plazo”, comentó Espada.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.