El sol se fortaleció frente al dólar en julio y agosto. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El dólar muestra en el último trimestre un continuo sesgo a la baja, a tal grado que recientemente se borraron las ganancias que acumulaba frente al sol, tal como adelantó Gestión (13.07.2026), ¿cómo repercutió en los instrumentos de inversión?

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