Wallbit permite a profesionales e independientes que trabajan para el exterior recibir ingresos en dólares estadounidenses (USD), euros (EUR) y stablecoins. (Foto: iStock)
Wallbit permite a profesionales e independientes que trabajan para el exterior recibir ingresos en dólares estadounidenses (USD), euros (EUR) y stablecoins. (Foto: iStock)
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

“Es algo gracioso de decir, pero gracias a esos primeros 200 usuarios de Perú que nos encontraron orgánicamente, casi de casualidad, ahora estamos haciendo una primera inversión de US$100,000 en el mercado peruano”, cuenta Rodrigo Vidal, CEO y cofundador de Wallbit, el banco virtual fundado en Estados Unidos enfocado en trabajadores remoto que participó en el programa de aceleración de Y Combinator en 2023.

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