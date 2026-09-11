“Nuestra visión es que las remesas mundiales se parezcan a Pix”, dijo el director ejecutivo, David Vélez, en una entrevista. “El futuro de los pagos a nivel mundial será Pix”, añadió, en referencia al sistema de pagos instantáneos creado por el banco central de Brasil.

Nubank está iniciando su incursión en EE.UU. mediante una asociación con Lead Bank, que le permitirá acelerar su entrada al país mientras espera la aprobación final de su solicitud de licencia bancaria. Su nueva cuenta, anunciada esta semana, ofrece un rendimiento anual del 3.5%, además de transferencias de dinero dentro y fuera del país. Ambas son rápidas y gratuitas, según la compañía. La oferta también incluye una tarjeta de crédito sin comisiones.

La fintech brasileña apunta a un mercado considerable. Los consumidores envían cada año alrededor de US$ 100,000 millones desde EE.UU. a otros países, a menudo con comisiones de hasta el 10%, explicó Vélez. Eso ayuda a explicar por qué las remesas son uno de los ejes de la oferta inicial de Nubank en EE.UU.

Pix fue desarrollado por el banco central de Brasil y lanzado en 2020. Funciona las 24 horas a través de las instituciones financieras y permite a los particulares hacer transferencias en tiempo real y sin costo. Desde su lanzamiento, se ha convertido en el método de pago más popular de Brasil, desplazando a sistemas de transferencia más antiguos y costosos.

El sistema también ha contribuido al auge de las fintech en la mayor economía de Latinoamérica. La disposición de los brasileños a realizar operaciones bancarias desde sus teléfonos móviles, sumada a Pix, facilitó el movimiento de dinero y permitió a los consumidores transferir fondos de los bancos tradicionales a nuevos actores del mercado. Nubank sumó unos 85 millones de clientes en Brasil entre finales de 2020 y junio, a medida que ampliaba su oferta de productos.

David Vélez.

Según Vélez, Brasil ofrece un ejemplo de un cambio que podría repetirse en otros países.

“En sectores como los medios de comunicación y el comercio minorista, la tecnología transfirió gran parte de la cuota de mercado a empresas nativas digitales”, afirmó. “Esto no ha ocurrido en el sector de los servicios financieros, salvo algunas excepciones”.

El lanzamiento de Nubank en EE.UU. es uno de los pasos más importantes de la fintech brasileña desde su oferta pública inicial en 2021, y también representa un avance significativo para la banca brasileña en general. Salvo contadas excepciones, como Itaú Unibanco Holding SA, los bancos brasileños han evitado en gran medida desarrollar grandes operaciones minoristas en otros países.

La expansión en EE.UU. lleva a Nubank a un entorno altamente competitivo y distinto al de Latinoamérica, donde ha consolidado un negocio considerable. Los consumidores estadounidenses también enfrentan problemas diferentes. Según Vélez, los costos suelen ser uno de los principales obstáculos, mientras que el acceso a los servicios financieros representa una dificultad menor.

“Los bancos pagan muy poco porque tienen que quedarse con todo ese margen para pagar a las sucursales bancarias”, dijo el director ejecutivo.

Pix fue desarrollado por el banco central de Brasil y lanzado en 2020.

La oferta inicial de Nubank en EE.UU. es sencilla y competitiva, pero sus productos por separado no parecen “especialmente disruptivos” para el mercado local, escribió Gabriel Gusan, analista de Bloomberg Intelligence.

“La diferenciación tiene más probabilidades de provenir de la agrupación de productos, la experiencia del usuario y la marca que de un solo producto”, escribió en una nota.

La entrada en EE.UU. representa una “oportunidad asimétrica” para Nubank, escribió en una nota a clientes Eduardo Rosman, analista de Banco BTG Pactual SA. “El mercado local en EE.UU. tiene ineficiencias significativas”, aunque los bancos tradicionales cuentan con la ventaja competitiva de marcas consolidadas.

Nubank, con una capitalización bursátil de casi US$ 73,000 millones, solo es superado por Itaú entre las entidades financieras más valiosas de Latinoamérica. Ambas compañías se disputaron el primer puesto durante buena parte del año pasado, pero un ciclo crediticio más arriesgado en Brasil y la volatilidad de los mercados provocada por la guerra en Irán han presionado las acciones de Nubank en los últimos 12 meses.

A medida que Nubank entra en un mercado con numerosas fintech, la compañía considera que sus principales rivales volverán a ser los grandes bancos.

“Hay muchos neobancos en EE.UU., pero la competencia real son los grandes bancos tradicionales”, dijo Vélez.