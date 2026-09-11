Empleados en la sede de Nubank en São Paulo, Brasil, el miércoles 15 de mayo de 2024. Nu Holdings Ltd., uno de los bancos digitales más grandes del mundo, tiene más de 100 millones de clientes en sus operaciones de Brasil, México y Colombia. Fotógrafo: Jonne Roriz/Bloomberg.
Empleados en la sede de Nubank en São Paulo, Brasil, el miércoles 15 de mayo de 2024. Nu Holdings Ltd., uno de los bancos digitales más grandes del mundo, tiene más de 100 millones de clientes en sus operaciones de Brasil, México y Colombia. Fotógrafo: Jonne Roriz/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Nu Holdings Ltd., que acaba de lanzar en EE.UU. una cuenta de depósito con remesas internacionales, quiere llevar a ese mercado una fórmula que ya conoce bien en Brasil.

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