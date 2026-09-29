¿Cuál es la decisión de la SBS, luego de que el año pasado BTG Pactual anunciara la intención de abrir un banco en Perú?

Nos acaban de entregar la licencia de funcionamiento que otorga la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esto arranca el 31 de julio del año pasado con el pedido de licencia de organización. Esa licencia llegó a principio del 2026, con lo cual se organizó el banco como tal, se inscribió en registros públicos y en abril de este año ya solicitamos la licencia de funcionamiento. El equipo de la SBS estuvo todo el mes de agosto en nuestras oficinas haciendo pruebas de nuestros sistemas, entrevistando a los funcionarios, revisando las políticas, manuales, procedimientos, y hoy hemos recibido finalmente la licencia de funcionamiento.

¿Con qué capital empezará a operar?

Esto viene asociado a un aporte de capital que ya hemos realizado en este mes de US$ 100 millones, lo que nos convierte probablemente en una de las primeras inversiones extranjeras en el gobierno de turno. Definitivamente nos convierte en la primera licencia bancaria en este nuevo gobierno y en el primer banco de origen brasileño en obtener una licencia bancaria en Perú. Estamos orgullosos de seguir invirtiendo en el Perú, de haber conseguido este hito importante para el banco y confiados en que esto servirá para seguir expandiendo nuestra presencia y complementando mejor nuestra oferta de productos.

¿Cuáles son los negocios de BTG Pactual en el país?

BTG Pactual tiene presencia en Perú a través de varios vehículos: una sociedad agente de bolsa líder en el mercado de clientes institucionales; una sociedad administradora de fondos, que está facultada a manejar fondos mutuos y fondos de inversión; y a la vez tiene una sociedad anónima cerrada. Ahora aparece el banco, que es un hermano más de este grupo y que es regulado por la SBS, pero también por la CMF de Chile y el regulador en Brasil.

¿Cómo se llamará el banco?

Nos vamos a llamar Banco BTG Pactual Perú S.A. Somos una subsidiaria cuyo accionista es el banco en Chile, BTG Pactual Chile, dueño de casi el 100% de nuestra participación. En Perú, el público nos conocerá como Banco BTG Pactual, y comercialmente también nos vamos a referir al grupo BTG Pactual, cuando hablemos de los otros negocios.

El banco, según lo detallado antes, se enfocará en empresas. ¿También la captación de depósitos será solo de firmas?

Tanto depósitos como préstamos van a estar siempre referidos a personas jurídicas que son grandes empresas, corporativos y clientes institucionales.

"En Perú, el público nos conocerá como Banco BTG Pactual", señala Blanco. (Fotografía: César Campos)

Inicio de operaciones del banco

¿Cuándo empezará a operar el banco?

Esperamos poder operar antes de fin de año porque como todo banco necesita hacer ajustes y pruebas finales de todos sus sistemas, para probar en todos los escenarios. Tenemos que hacer esa afinación final para poder salir con productos y servicios que no presenten ninguna falla. En principio, la idea es que antes de fin de año podamos ya estar operando, pero el impacto completo y con la gama completa de productos va a ser recién a partir del próximo año.

¿Qué productos y servicios son los primeros que ofrecerán?

En términos de uso de balance, básicamente créditos directos, cartas fianzas y captaciones de depósitos. Sin embargo, en las próximas semanas vamos a solicitar la licencia para productos derivados, porque la SBS solamente permite solicitarla cuando ya otorgó la de funcionamiento. La idea es que ya en enero nuestros clientes, además de los productos que he mencionado, puedan gozar de la plataforma de productos derivados, tesorería, que tiene BTG y que es bastante potente. Además, nosotros desde hace 14 años operamos en Perú a través de estos otros vehículos, y brindamos servicios financieros como préstamos desde vehículos en el exterior y, por supuesto, banca de inversión.

Banco BTG Pactual dice tener la fórmula para competir con bancos que ya operan.

La estrategia del Banco BTG Pactual

En un mercado corporativo local con mucha competencia, ¿cuál será su estrategia?

La estrategia para nosotros es posicionarnos como el único banco especializado en clientes corporativos, con una combinación única de banca de inversión, créditos bancarios y tesorería, que se complemente con los servicios que damos desde los otros vehículos, y sin distracción de la banca de consumo. Será una propuesta muy sofisticada de créditos estructurados, por ejemplo, y al mismo tiempo una plataforma de derivados de categoría internacional. Los clientes podrán ser atendidos con una oferta de productos que hoy día no se consigue en el Perú.

Contrataciones que se vienen y perfiles demandados

Acorde con las operaciones propias de un nuevo banco, José Antonio Blanco revela, a continuación, el plan para la incorporación de talento y los perfiles que busca.

BTG Pactual avanzó el proceso de contratación laboral durante este año. ¿Qué falta en este ámbito?

El banco tendrá en octubre 42 empleados contratados. Para fin de año deberían ser 50. Y si le sumas los empleados que tenemos en la casa de bolsa, la sociedad administradora de fondos y los practicantes que tenemos, BTG Pactual, como grupo, debería de tener a fin de año 80 personas trabajando en el grupo. Y para el próximo año el número debería llegar más cerca a 100 personas. Solo en el banco deberíamos de ser 60 personas. Si comparas con los empleados que tienen otros bancos en el Perú, incluso los bancos que han llegado a Perú hace pocos años, nos ponen en un número bastante eficiente.

¿Cuál es el criterio para las contrataciones?

Como partnership lo que buscamos es ser rentable. Entonces cuidamos mucho las contrataciones en el banco porque lo que buscamos es ser lo más eficientes posibles. Y al mismo tiempo, dado que es un partnership de préstamos, ponemos mucha atención a la calidad de cada una de nuestras contrataciones. Queremos tener el mejor senior management, pero al mismo tiempo que la gente que venga, venga a trabajar duro, a conseguir los resultados que esperamos y, de esa forma, que el banco y el grupo en Perú tenga el nivel de eficiencia que queremos. ¿No? Claro, claro.

¿De qué áreas serían las incorporaciones de aquí hasta fin de año y en el 2027?

La verdad que en todas las áreas va a haber contrataciones, en las áreas de negocios, de riesgos, de operaciones. Pero cuando entras al detalle ves que efectivamente todas las áreas tienen una que otra persona programada para de acá fin de año y sobre todo el próximo año. Pero vamos a pretender ser una operación extremadamente eficiente.

¿Serán “jales” también, es decir, provendrán de otras entidades financieras?

Claro. Es la única forma. La industria financiera y, sobre todo el sector bancario, es extremadamente especializado. No es posible traer gente que no esté en el sector financiero para trabajar en nuestro banco, sobre todo si queremos tener a la mejor gente, con lo cual no nos toca otra que buscar el talento en otros bancos, en otras casas de bolsa, en otras sociedades administradoras de fondo o incluso en boutiques financieras. Salvo los practicantes, en los que vemos no solo una fuente de apoyo para nuestras operaciones del día a día, sino también una evaluación constante del talento futuro. Porque estos chicos están estudiando y mientras tanto trabajan con nosotros y de acá a dos o tres años, cuando estén en el mercado laboral, ya los vamos a tener identificados.