Nuevo banco participará en empresas de todos los sectores y su prioridad será la rentabilidad, resalta José Antonio Blanco. (Fotografía: César Campos)
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Omar Manrique
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Lo que guiará la estrategia del nuevo banco será el afán de rentabilidad, para lo que aspira a ser un ‘one stop shop’ que permita a sus usuarios, las empresas y sus dueños, encontrar en un solo lugar los productos y servicios que requieren, afirma José Antonio Blanco, CEO de BTG Pactual Perú. En entrevista con Gestión destaca la meta de rentabilidad de 20% del banco y el objetivo de colocar y captar créditos y depósitos por US$ 500 millones, en cada caso, en el primer año.

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