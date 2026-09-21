Para quienes busquen superar el 50% de participación, el proyecto exige presentar proyecciones financieras. (Foto: GEC)
Para quienes busquen superar el 50% de participación, el proyecto exige presentar proyecciones financieras. (Foto: GEC)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La propuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para modificar las reglas de autorización de adquisiciones significativas en entidades supervisadas plantea mayores exigencias de información para los grupos o inversionistas que busquen tomar el control de un banco u otra entidad supervisada.

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