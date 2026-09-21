Los malls en ciudades del norte peruano reportan la mayor contracción en las visitas a sus tiendas en agosto.
Los malls en ciudades del norte peruano reportan la mayor contracción en las visitas a sus tiendas en agosto.
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Josimar Cóndor
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Desde junio, la asistencia a tiendas en centro comerciales y puerta a calle en Perú viene cayendo en medio del impacto del fenómeno El Niño y la coyuntura electoral vivida. Aun así, la tendencia a la baja se iba atenuando hasta agosto, permitiendo confiar en que el repunte en la afluencia finalmente llegaría en septiembre. Sin embargo, la respuesta del consumidor este mes colisiona con tal expectativa, en un clima de inseguridad que vuelve a estar entre las principales preocupaciones tras los sucesos en Trujillo. Conozca los detalles de esta situación en el último reporte de Poken Perú Retail.

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