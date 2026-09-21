Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, indicó que las visitas a tiendas en malls y puerta a calle en Perú cayeron 1.87% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año pasado, anotando una contracción por tercer mes consecutivo. Sin embargo, ese resultado mostraba que la tendencia a la baja iba desapareciendo, tras lo visto en julio (-2.09%) y junio (-2.36%).

Así, recordó que la expectativa apuntaba a una mejora sustancial en septiembre. No obstante, en una actualización de las últimas dos semanas, reveló que la concurrencia a comercios en la primera quincena no siguió acortando la caída. Por el contrario, la profundizó, con un retroceso de 5.9%.

Sobre tal comportamiento, el ejecutivo apuntó a la inseguridad como un factor que se suma al fenómeno El Niño, que venía afectando a la visita a las tiendas de moda e indumentaria. En concreto, reconoció que el reciente secuestro a un empresario en Trujillo, con personas fallecidas en el suceso, avivó el temor latente que los consumidores tienen a salir de casa a comprar en comercios.

“La población no ve respuestas palpables a la inseguridad. La gente espera acciones y soluciones inmediatas, pero ya se va dando cuenta que eso no será posible”, comentó a Gestión.

Las visitas a tiendas en malls y puerta a calle en Perú cayeron 1.87% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año pasado. Foto: Real Plaza.

Malls del norte son los más afectados

En el desagregado de visitas por centro comercial, el reporte de Poken Perú Retail indica que las tiendas en los malls ubicados en el norte, donde precisamente se vienen concentrando los sucesos de inseguridad más representativos, muestran los mayores retrocesos, con Mallplaza Piura con –31% y Real Plaza Chiclayo con –10.25% en agosto.

Dentro de las ciudades del norte, solo Mall Aventura Chiclayo escapa a la tendencia, con un avance de 11.9%.

Al respecto, Mori consideró que tales resultados evidencian el impacto que podría estar teniendo el temor a salir a las tiendas ante sucesos como el secuestro y atentados en el norte peruano. Además, el gasto en la preparación para el fenómeno El Niño también podría estar limitando el consumo en rubros no esenciales como indumentaria o entretenimiento, que se encuentran entre los principales en los malls.

En general, la mayoría de malls registraron caídas en la afluencia en agosto de 2026. En contraste, algunos centros comerciales que reportaron alzas en las visitas a sus tiendas se localizan principalmente en Lima Sur y zonas de Lima Top, aunque estos mismos sectores también albergan malls con caídas en afluencia. De esa manera, el ejecutivo reconoció que es complejo establecer un patrón del comportamiento en esas zonas.

Tiendas de moda infantil y tecnología siguen resistiendo

Al igual que en julio último, las tiendas de solo dos rubros lograron ir contra la tendencia y anotaron alzas en sus visitas en agosto de 2026. En detalle, fueron los negocios de moda infantil y accesorios (10.15%) y tecnología (3.41%) los únicos con resultados positivos.

Sobre el primer rubro, Mori consideró que la campaña del Día del Niño pudo haber contribuido al aumento de visitas ante la demanda de productos para celebrar esa festividad. Asimismo, la permanente necesidad de renovación de indumentaria por el cambio de tallas sostiene la afluencia a los comercios de moda infantil.

“Para los niños, así el clima esté muy caluroso o frío, siempre los padres están renovando la indumentaria. En ese segmento, no impacta mucho los eventos como el fenómeno El Niño”, remarcó.

Los demás rubros continuaron reportando caídas.

Variación de visitas a tiendas por rubro en Perú.

Impacto del Niño sería mayor y negocios empiezan a explorar medidas

Tras el cambio en la tendencia de visitas a tiendas en las primeras semanas de septiembre, Mori admitió que es poco probable una nueva mejora en octubre o noviembre. En esos meses, recordó que comenzarían a registrarse los eventos de mayor impacto relacionados con el fenómeno El Niño.

Así, el ánimo del consumidor podría tender a reducirse y su asistencia a tiendas se orientaría principalmente a bienes de primera necesidad.

“Las personas ahora se vienen preparando, pero cuando ven que las lluvias y desastres naturales ya se están dando, el impacto es inmediato. Cambian sus patrones de consumo y gasto, priorizan dinero para ciertos productos. Todo cambia”, anotó.

Ante tal escenario, refirió que los locatarios de tiendas están empezando a explorar medidas de mitigación en dos ámbitos. El primero corresponde a la situación de sus empleados. Y es que, ante la inhabilitación de acceso a ciertas calles o malls por lluvias, inundaciones o vías afectadas, la fuerza laboral queda en un momento de incertidumbre.

Tras el cambio en la tendencia de visitas a tiendas en las primeras semanas de septiembre, Poken Perú admitió que es poco probable una nueva mejora en octubre o noviembre.

“Los empresarios están preocupados. Si una tienda no puede operar, el empleado igual debe seguir trabajando. Los comercios están viendo si puede derivar empleados a otras tiendas o zonas para mantener al personal mientras dura la restricción”, expresó.

Asimismo, destacó que están mirando alternativas para potenciar el comercio electrónico y el despacho a domicilio. Así, si las personas no desean salir como antes por la inseguridad o no pueden acudir a las tiendas por restricciones, los negocios buscan sostener la actividad con el delivery, en alianza con aplicativos móviles.

Para muchos comercios, destacó que el ecommerce ya representa alrededor del 9% de las ventas, cuando antes de la pandemia era apenas 1%. Con la apuesta por este canal, consideró que ese aporte podría subir dos o tres puntos porcentuales. Sin embargo, reconoció que no sería suficiente para compensar el impacto de las menores visitas a las tiendas físicas.

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