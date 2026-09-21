Por un lado, la carga del gasto público es “enorme” respecto del nivel de tributación, aseguró José Sarmiento, gerente general de Cofide.

Al mismo tiempo, refirió que hubo una reducción del ahorro privado durante los últimos años a consecuencia de los ocho retiros aprobados de los fondos de AFP. De ese modo, la inversión que podrían haber realizado las AFP en infraestructura a mediano plazo también se afectó.

“Adicionalmente, las restricciones regulatorias de la banca para ir a proyectos de largo plazo es una limitante”, agregó el funcionario.

En ese contexto, Cofide tiene la función de inversionista ancla en el financiamiento dirigido, por ejemplo, al desarrollo de infraestructura en el país; pero, además, el objetivo de cerrar brechas en inclusión financiera e inversión productiva, precisó.

José Antonio Sarmiento Giove, gerente general de Cofide

Rol

El rol de inversionista ancla de Cofide consiste en participar con una cuota inicial de capital (usualmente entre el 20% y el 25%) en fondos de inversión, emisiones de bonos de empresas o proyectos estratégicos. De esa forma, se busca atraer más capital privado.

“Se calcula que existe aproximadamente un pipeline en proyectos de infraestructura que más o menos superan los US$ 100,000 millones para los próximos cinco años. Entonces, Cofide, que simplemente tiene el rol de movilizador, aspira a colocar el 10% de ese plan en los siguientes cinco años”, afirmó Sarmiento en el Congreso Regional del Mercado de Capitales nuam Asobolsa 2026.

La entidad es inversionista directo en emisiones de bonos que realiza el sector privado en el país, en particular en aquellas denominadas temáticas, es decir, operaciones de financiamiento que afirman respaldar iniciativas de sostenibilidad o responsabilidad social, como la protección al medio ambiente o el impulso a determinados grupos de personas considerados vulnerables.

Asimismo, la institución es inversionista directo en empresas medianas y emergentes “que piensan salir al mercado” con la emisión de bonos o papeles comerciales, agregó el gerente.

“Cofide tiene un programa de US$ 500 millones para participar (como inversionista directo) en estas emisiones hasta con el 25% (de esa operación)”, refirió.

Fondos

Además, el banco de desarrollo invierte en fondos de inversión de deuda y de equity desde hace dos años, y ha tomado el rol de market maker (formador de mercado) para ciertos productos en el mercado de capitales. “Por ejemplo, el año pasado fue muy activo (como market maker) en la compra y venta del ETF (fondo de inversión que cotiza en la Bolsa de Valores) de bonos soberanos”, aseveró Sarmiento.

Un formador de mercado es una entidad que opera frecuentemente un activo financiero, por ejemplo, una acción, a fin de garantizar su liquidez.

El referido ETF de bonos soberanos fue lanzado en el 2025. Se caracteriza por invertir en bonos del Tesoro peruano e incluye en su cartera papeles con diferentes plazos.

Institución. Invierte en empresas medianas y emergentes que buscan “salir al mercado” con emisión de bonos o papeles. (Foto: Diana Chávez / GEC)

Operaciones con cajas municipales

Cofide efectúa varias emisiones propias, que ascendieron a US$ 400 millones el año pasado, cifra que se repetiría en el 2027, señaló José Antonio Sarmiento. El ejecutivo resaltó los bonos azules, que permiten captar recursos para canalizarlos a las cajas municipales, las que a su vez pueden otorgar préstamos para mejoras en agua y saneamiento, como instalaciones de baños, adquisición de tanques de agua o acceso a conexiones domiciliarias.