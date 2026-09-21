Cofide efectúa, a la par de sus inversiones, varias emisiones propias, que ascendieron a US$ 400 millones el año pasado. (Foto: Lucero Del Castillo/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el Perú, varias circunstancias derivan en la necesidad de impulsar el financiamiento de inversiones clave del Estado, ¿cuáles son esos ‘drivers’?

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