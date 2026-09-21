Tras retornar al Congreso, la iniciativa legislativa fue aprobada por insistencia en la Comisión de Trabajo en el 2025. No obstante, no volvió a debatirse en el pleno. Y cuando parecía que la propuesta había quedado en el olvido, el nuevo Congreso bicameral ha decidido volver a presentar el mismo proyecto de ley bajo la fórmula denominada “actualización”, ahora bajo la numeración N° 295. En las próximas semanas, la iniciativa legislativa seguirá el proceso de evaluación y votación, primero en la Cámara de Diputados y de ser aprobada, pasaría a la Cámara de Senadores.

Estas son las medidas que establece el proyecto de ley:

-Amplía el periodo de licencia por paternidad, de 10 a 15 días calendario. En casos especiales de nacimientos prematuros y partos múltiples, la licencia por paternidad aumenta de 20 a 25 días. En ambos casos, los 5 días adicionales serían subsidiados por EsSalud.

-La iniciativa legislativa busca que cuando la madre no tenga ningún vínculo laboral vigente, se considere nulo el despido del futuro padre trabajador, si este se produce desde que comunicó a su empleador sobre el embarazo de su pareja, hasta que su hijo cumpla un año. Es decir, se está ampliando la protección contra el despido a la pareja de la madre, pues la actual legislación laboral protege contra el despido a las trabajadoras gestantes, hasta los 90 días posteriores al nacimiento.

-Otorga permisos remunerados a las trabajadoras embarazadas, para acudir a sus controles médicos prenatales.

-En el caso de la licencia laboral por adopción, que actualmente es de 30 días y se otorga a la madre, el proyecto de ley extiende este beneficio al padre, cuando ambos laboran para el mismo empleador.

Análisis sobre ampliación de licencia por paternidad y protección contra el despido

Si bien en Perú el periodo de licencia por paternidad está por debajo del promedio de días que se otorga en otros países de la región, la medida afectaría la operatividad en algunas empresas, indicó César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz.

“Se afectaría la operatividad en sectores con alta rotación, como seguridad o construcción. En esos casos es muy difícil cubrir las ausencias. Al incrementar en 50% la ausencia por paternidad, se va a hacer más complicado la operatividad en estos sectores”, sostuvo Puntriano.

Por su parte el abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, propuso que en lugar de aumentar los días de licencia por paternidad, se debería establecer un paquete de días de licencia conjunta y sean los padres y madres los que definan cómo se distribuyen esos días de descanso.

“Así se hace en países desarrollados. Por ejemplo, se dan 120 días de descanso para atención al hijo, que se distribuyen entre la mamá y el papá. Podría ocurrir que están en un momento donde la mamá tiene un año retante, que puede significar un ascenso, y podría usar la mayor licencia el papá, para atender al niño”, refirió.

Por otro lado, Toyama cuestionó la medida de protección contra el despido del padre. “Eso me parece inédito, incorporar el despido nulo por paternidad. Me parece irrazonable, no tiene justificación. La protección debe ser a la maternidad, no a la paternidad”, remarcó.