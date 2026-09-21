Actualmente la licencia por paternidad de es 10 días. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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El Congreso de la República buscará nuevamente ampliar el periodo de licencia por paternidad y proteger al padre trabajador contra el despido. Cabe recordar que en el 2024 el proyecto de ley N° 1330 fue observado por el Ejecutivo, tras haber sido aprobado por el pleno del Congreso.

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