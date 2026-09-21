La agencia de medios UM Perú, parte de Omnicom Media, designó a Raju Noornabi como nuevo Managing Director, en el marco de una nueva etapa orientada a impulsar el crecimiento de la operación, desarrollar nuevos negocios y acelerar su transformación mediante tecnología e inteligencia artificial.

El nombramiento se produce tras la trayectoria de Noornabi dentro de Omnicom Media, donde ha ocupado distintas posiciones vinculadas a medios y estrategia.

“Llegar a UM representa una nueva etapa en mi carrera y una oportunidad enorme para construir sobre todo lo que he aprendido desde agencia, medio y anunciante. Tenemos la ambición de volver a poner a UM en el número uno del mercado, pero queremos hacerlo desde algo mucho más profundo que una posición: desde el entendimiento real del negocio de nuestros clientes, el talento de nuestros equipos y la capacidad de combinar nuestra fortaleza global y regional con nuevas tecnologías y formas de trabajo”, señaló Noornabi.

Raju Noornabi cuenta con más de 13 años de experiencia en marketing, publicidad y medios, con trayectoria desde agencias, medios y empresas anunciantes. En Omnicom Media, donde ingresó en 2017 como Digital Media Planner Senior, ocupó posteriormente los cargos de Director de Thrive by Omnicom, Director de Initiative by Omnicom y Director de The Hive by Omnicom.

En The Hive by Omnicom se desempeñó desde enero de 2025 hasta su designación como Managing Director de UM Perú. En esa posición trabajó con Nestlé Perú y Nestlé Bolivia, liderando la estrategia de connections para las marcas del portafolio. Durante esta etapa, su gestión estuvo vinculada a reconocimientos como el Gran Effie 2025 por D’Onofrio Charitón, además de otros Effie locales y regionales.

Su experiencia desde el lado del anunciante incluye posiciones como Head of Performance en Scotiabank y Jefe de Marketing Digital de Tottus, con responsabilidades vinculadas a performance, transformación digital, construcción de marca y objetivos de negocio. También trabajó en agencias como Publicis y OMD y en medios como El Comercio.

Raju Noornabi, nuevo Managing Director de UM Perú.

Noornabi también cuenta con experiencia como Analista de Ventas Programáticas en El Comercio y Media Planner en Publicis Groupe Perú. Antes de ello, ocupó el cargo de Key Account Manager en Mastercard y trabajó como ejecutivo de atención al cliente en Telefónica Perú.

En 2026, además, fue seleccionado como jurado de la primera ronda de los Effie Awards Latinoamérica y Caribe, uno de los espacios de evaluación de efectividad y resultados de marketing de la región.

¿QUÉ BUSCA IMPULSAR RAJU NOORNABI EN UM PERÚ?

Entre sus prioridades estará volver a llevar a UM al primer lugar entre las agencias de medios del país, objetivo que plantea alcanzar a partir de un mayor entendimiento del negocio de sus clientes, el aprovechamiento de las capacidades globales y regionales de Omnicom Media, la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas y el desarrollo de nuevos negocios.

La agenda también contempla un mayor foco en crecimiento orgánico, excelencia estratégica y creativa, así como una mayor participación de UM en los principales festivales y reconocimientos de la industria.

Uno de los principales frentes será la transformación de UM mediante Inteligencia Artificial, aprovechando un nuevo producto y un modelo de trabajo basado en un workflow agéntico. Este sistema integra capacidades y automatiza distintas etapas del proceso para desarrollar soluciones más inteligentes, eficientes y escalables.

Su llegada también refuerza la filosofía Stand Against Bland de UM, que busca que las marcas se atrevan a destacar, generen conexiones relevantes y construyan ventajas competitivas sostenibles.

“El liderazgo no se trata solamente de crecer; se trata de construir una organización de la que la gente quiera ser parte y que nuestros clientes quieran tener a su lado. Ese es el tipo de cultura que queremos impulsar en UM: una combinación de ambición, pensamiento estratégico, innovación y una verdadera cultura de dueño”, agregó Noornabi.

UM es una agencia global de medios perteneciente a Omnicom Media, con presencia internacional. En Perú forma parte de Omnicom Media Perú, ecosistema que integra capacidades de medios, data, insights, digital, tecnología y audiencias a través de su producto y/o sistema operativo Full Color Media.