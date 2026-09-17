Los delincuentes, muchos de ellos en el sudeste asiático, se han vuelto expertos en desarrollar relaciones de confianza con sus objetivos, antes de timarlos utilizando engaños sobre criptomonedas, fraudes de inversiones y estafas románticas.
Los delincuentes, muchos de ellos en el sudeste asiático, se han vuelto expertos en desarrollar relaciones de confianza con sus objetivos, antes de timarlos utilizando engaños sobre criptomonedas, fraudes de inversiones y estafas románticas.
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Financial Times
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Los ciberdelincuentes se están volviendo más sofisticados y difíciles de detectar a medida que comienzan a utilizar inteligencia artificial (IA) en lugar de vastos centros fraudulentos para lanzar sus ataques, advirtió el jefe del grupo mundial de vigilancia del lavado de dinero.

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