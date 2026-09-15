Ahora, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha previsto la llegada de precipitaciones sobre los niveles normales en la costa norte desde noviembre próximo como consecuencia de El Niño.

Aunque, en el otro extremo, la anomalía climática trae riesgo de déficit hídrico en el mismo periodo en varias regiones del centro y sur.

Cultivos en mayor riesgo

Para determinar qué principales productos agrícolas afrontan mayor nivel de riesgo por el FEN, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) elaboró un pronóstico de riesgo agroclimático hasta noviembre próximo, que compartió con Gestión.

Entre septiembre y noviembre, existen niveles de riesgo agroclimático entre alto y muy alto para cultivos principales como el arroz y la papa (que inician su campaña grande de siembra en ese periodo), los mismos que en conjunto ocupan el 38.2% de la superficie agrícola de la campaña 2026-2027.

Para el caso del arroz, el producto más sembrado del país, Senamhi alerta que el riesgo (que se calificaba entre bajo y medio meses atrás) se eleva hasta alto en toda la franja costera, con lluvias focalizadas en Tumbes y Piura, lo que además pueden traer alta incidencia de plagas como la mosquilla, que afectarían plántulas y macollos.

Asimismo, en sectores como la cuenca de Partidor (Piura) el riesgo estaría entre alto y muy alto para las etapas de maduración lechosa, pastosa y cornea del cereal, y no descarta la ocurrencia de plagas asociadas a las condiciones cálidas.

Varias zonas de Arequipa siembran arroz. Foto: GEC.

A la vez, en Lambayeque y La Libertad, prevé temperaturas y lluvias sobre lo normal y riesgo de medio a alto desde noviembre, con mayor riesgo fitosanitario para el arroz en los valles de La Leche y Zaña en el curso de la “campaña chica.

Aunque, en el valle Chancay-Lambayeque prevé que la baja disponibilidad de agua en el reservorio Tinajones, con un almacenamiento de solo 24%, podría afectar el inicio normal de la campaña arrocera desde diciembre de 2026. Hay que mencionar que, si bien el reservorio alimenta a sembríos en la costa, se almacena en zonas altoandinas, donde, más bien, se espera precipitaciones por debajo de lo normal.

El Senamhi también advierte riesgo de medio a alto en valles de la costa sur, como los de Ocoña, Camaná-Majes y El Tambo, en Arequipa, así como en regiones de la selva norte, como Amazonas y San Martín, que son también principales zonas arroceras.

24 DE ABRIL DEL 2008 RECORRIDO POR CAMPOS DE CULTIVO EN HUANCAYO, CAMPESINOS COSECHAN PAPA. FOTO: GIANCARLO SHIBAYAMA/ EL COMERCIO

Riesgos para la papa y palta

En el caso de la papa, el segundo producto más cultivado del país, la entidad señala que hasta noviembre se mantendrán sectores con riesgo medio y alto en valles agrícolas de la costa central y sur, donde se puede afectar las etapas de crecimiento, tuberización y maduración, además que en la primavera puede favorecerse mayor presencia de plagas.

A la vez, en la sierra central, durante septiembre, octubre y noviembre, añade, predominarían niveles de riesgo bajo y medio, con focos localizados de riesgo alto, principalmente hacia sectores de la vertiente occidental, así como en la sierra sur y el altiplano.

En cuanto a la palta, refiere que en la costa norte las altas temperaturas previstas continuarían retrasando la floración en las plantaciones, afectando los niveles de producción de la presente campaña.

En la costa central y sur, en Lima, Ica, Arequipa y Moquegua, proyecta que las altas temperaturas y las condiciones de estrés térmico afectarían la floración, cuajado y amarre de frutos del aguacate, que pondría en alto riesgo la campaña agrícola 2026-27, además de favorecer el desarrollo de plagas.

Peligro para la agroexportación

El incremento de las temperaturas del aire, sobre todo desde julio, han afectado a cultivos como el mango, la cebolla y el espárrago, lo que desaceleró el crecimiento de la agroexportación a fines del primer semestre, según informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Y, ahora con un pronóstico de lluvias fuertes que se suma, el riesgo es mayor.

caída de agroexportaciones a fines del primer semestre. Fuente: Midagri

En un informe, el Midagri observa que, si bien las agroexportaciones crecieron 3.5% en el primer semestre, si la caída registrada en mayo (-2.0%) y junio (-4.3%) se profundiza en los siguientes meses, las exportaciones totales agrícolas del 2026 corren el riesgo de ubicarse debajo de los US$ 15,013 millones del 2025.

Productos de agroexportación en riesgo por el FEN. Fuente: Midagri

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Al respecto, la asociación ProArándanos ajustó a la baja su proyección estimada de exportación de arándanos para la campaña 2026-2027, señalando que ahora la estima en 382,000 toneladas, una reducción del 6% respecto a su previsión de agosto (404,000 toneladas).

Este cambio de perspectiva, según ese gremio, está asociada principalmente al empeoramiento de las condiciones climáticas, ante el agravamiento del FEN respecto a lo que se preveía en agosto.

Por su parte, Katherine Salazar, analista de sectores primarios del área de Estudios Económicos de Scotiabank, indicó a Gestión que la anterior estimación del banco era que el sector agropecuario alcanzaría un crecimiento de 0.9%, y de 0.6% para el sector agrícola, asumiendo un FEN de magnitud fuerte.

Sin embargo, la experta refirió que ahora esas cifras las están revisando bajo un escenario esperado de FEN de magnitud extraordinario.

Regiones más expuestas al riesgo de sequía, por número de hectáreas. Fuente: Cenepred

El temor de Conveagro

Luis Cruz Cuadros, gerente general de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), advirtió que la combinación de lluvias intensas en el norte y sequías en la sierra central y sur, a llevado a que el gremio, que agrupa a 30 organizaciones agropecuarias, plantee al Midagri una agenda de emergencia que enfatiza la necesidad de dar apoyo en financiamiento y restructuración de deudas a los agricultores más afectados por el FEN.

Sin embargo, Cuadros observó con preocupación la posibilidad de que el Fondo Agroperú, destinado a facilitar el financiamiento a pequeños productores con dificultad de acceder al crédito convencional, se retire de manos del Midagri para ser privatizado.

La referencia es a que, en el proyecto de delegación de facultades que presentó el Gobierno de Keiko Fujimori, se plantea habilitar administradores especializados, regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), del fondo Agroperú, con supervisión, selección competitiva y rendición de cuentas.

Ante ello, Conveagro emitió comunicado en el que rechazan el citado proyecto de facultades legislativas en todas las materias relacionadas con el sector agrario y riego, pues temen que se excluya de dicho fondo a los productores actuales, en favor de agroexportadores.

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