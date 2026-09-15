Fenómeno El Niño: El Senamhi eleva el nivel a entre alto y muy alto a principales cultivos hasta noviembre
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Elías García Olano
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El fenómeno de El Niño (FEN), que hasta ahora ha elevado la temperatura del mar y del aire, no ha dado tregua al agro en el Perú. El sector agrícola se contrajo 1.90% en el primer semestre del año y no se espera levante cabeza en lo que resta del año. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera una caída de 3.2% en el 2026.

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