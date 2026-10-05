Riga, Latvia, July 7, 2025.
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Agencia Bloomberg
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El euro cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2025, ante el agravamiento de la crisis fiscal de Francia y la perspectiva de nuevas turbulencias políticas en la región, que sacudieron a los mercados europeos.

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