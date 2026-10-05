La moneda común llegó a caer 0.8%, hasta US$ 1.1161. La debilidad se produjo después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, sumando un nuevo riesgo político a unos mercados que ya lidian con las tensiones en la deuda soberana de Francia y de otros países vulnerables.

Los inversionistas siguen en alerta por algunos segmentos del mercado europeo de deuda pública, después de que la fuerte liquidación de la semana pasada reavivara los recuerdos de la crisis de deuda de la región de hace 15 años. Los elevados niveles de endeudamiento de miembros centrales de la zona del euro como Francia, Italia y Bélgica son vistos como vulnerabilidades especialmente importantes en un contexto de mayores costos de financiamiento.

El euro cae a su nivel más bajo desde mayo de 2025.

La caída del euro frente al dólar y otras monedas importantes “apunta a una mayor prima de riesgo incorporada al euro debido a los problemas fiscales”, dijo Chris Turner, jefe de estrategia cambiaria del G10 de ING Bank NV, quien ve el riesgo de que el movimiento se extienda hasta US$ 1.10.

Aunque los titulares procedentes de España están teniendo un menor impacto sobre el euro, “difícilmente son un factor favorable”, dijo Valentin Marinov, jefe de investigación y estrategia cambiaria del G10 de Credit Agricole SA.

Los rendimientos de los bonos franceses avanzaron el lunes, mientras sus equivalentes alemanes bajaron ligeramente. El viernes, la prima que exigen los inversionistas para mantener bonos franceses a 10 años frente a los bunds alemanes equivalentes alcanzó 152 puntos básicos, algo que no ocurría desde 2011.

Hay demanda de apuestas bajistas sobre el euro, aunque lejos de niveles extremos.

“Los mercados de bonos y divisas están señalando claramente la incomodidad de los inversionistas ante la creciente inestabilidad del gobierno francés y el deterioro del ancla fiscal del país de cara a las elecciones de 2027”, dijo Homin Lee, estratega macro sénior de Lombard Odier Singapore Ltd.

Fondos especulativos de corto plazo en Asia vendieron euros para comprar dólares en operaciones al contado, según operadores que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente. Eso llevó los precios a niveles que activaron ventas adicionales vinculadas a opciones, dijeron.

Los inversionistas están cada vez más preocupados por el panorama político de Francia, donde los partidos de oposición muestran poca disposición a alcanzar acuerdos con la administración saliente del presidente Emmanuel Macron antes de las elecciones del próximo año. Se espera que la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y su rival de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, avancen al balotaje, según una encuesta publicada la semana pasada.

El euro cae a su nivel más bajo desde mayo de 2025.

Las opciones muestran que los operadores continúan aumentando sus apuestas bajistas sobre el euro. Los risk reversals, un indicador del posicionamiento y el sentimiento, cotizaban cerca de sus niveles más bajistas para el euro desde marzo de 2025, aunque todavía estaban muy lejos de los extremos observados durante episodios de pánico, como las elecciones francesas de 2017 y la invasión rusa de Ucrania.

El euro cayó el lunes por tercera sesión frente a su par suizo, con un descenso de hasta 0.6%. Frente a la libra perdió 0.5%, cerca de su nivel más bajo del año, mientras que frente al yen tocó su nivel más débil desde 2025, con una caída de 0.8%.

La moneda común también está bajo presión por el fortalecimiento del dólar, respaldado por las expectativas de que la Reserva Federal necesitará elevar la tasa de interés tres veces más hasta julio para contener la inflación. El índice Bloomberg Dollar Spot avanzó el lunes hasta su nivel más alto desde fines de junio, encaminándose a su mayor nivel desde mayo de 2025.