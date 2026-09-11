Julio Velarde señaló que el escenario podría ser más severo que el contemplado inicialmente, ante el agravamiento de las condiciones climáticas. (Foto: Andina / GEC / ChatGPT)
Julio Velarde señaló que el escenario podría ser más severo que el contemplado inicialmente, ante el agravamiento de las condiciones climáticas. (Foto: Andina / GEC / ChatGPT)
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Camila Vera
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Como muestra de ello, durante la última sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República mencionó que el precio del trigo en el mundo ya se incrementó un 40%.

Impacto del FEN

De acuerdo con Velarde, un fenómeno de magnitud extraordinaria a nivel global constituirá el mayor riesgo para las proyecciones de la actividad económica tanto para el 2026 como para el siguiente año.

En las evaluaciones previas se estimaba un impacto negativo en el producto de 0.7% para el 2026 y 0.3% para el 2027, pero la cabeza del BCRP señaló que la pérdida podría ser superior debido al agravamiento del fenómeno.

“El problema de riesgo grande tanto para la proyección de los meses que quedan como para el próximo año es El Niño. Todo indica que va a ser extraordinario. A nivel mundial sería el más alto en el registro histórico y se compara al de 1867. [...] Lo cierto es que lo más probable sea que nos golpee fuertemente a nivel de actividad y en inflación”, dijo.

Acotó: “Esto es el reporte de junio con las perspectivas de El Niño extraordinario, pero esto va a ser mayor y lo reportaremos recién en dos semanas. Estamos esperando una pérdida del producto que era de 0.7% este año y 0.9% el próximo″.

Precisó que los sectores agrícolas más vulnerables en la costa norte serían el el arroz, el algodón y el limón. En la sierra, los daños provendrán principalmente de las sequías, así que la producción de papa será la más afectada.

A su vez, durante la presentación del Programa Monetario del BCRP, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos de la entidad, detalló que el escenario de El Niño extraordinario ha aumentado en 18% para septiembre.

El escenario más probable es un Niño extraordinario, en donde ya estaríamos. Y ese escenario se mantendría hasta el mes de febrero, con el grado extraordinario como más probable. Y luego, los escenarios más probables para marzo serían un Niño fuerte y luego pasaríamos a moderado”, explicó.

El economista indicó que este impacto será incorporado en las nuevas proyecciones macroeconómicas que el BCRP presentará en su próximo Reporte de Inflación, el 18 de septiembre, tal como lo adelantó Velarde.

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.

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