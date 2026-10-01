Grupo Falabella y su filial Mallplaza firmaron dos Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculantes para potenciar el desarrollo y rentabilidad de activos inmobiliarios del conglomerado en Perú y Chile, en una operación que también busca simplificar la estructura de esta área de negocio y consolidar a Mallplaza como el único operador y desarrollador de centros comerciales del Grupo. En Perú, ¿qué proyecto se alista?
Uno de los acuerdos incluye el desarrollo conjunto de un proyecto greenfield compuesto por un centro comercial y otros usos mixtos, ubicado en San Isidro, actualmente en un área de propiedad de Inmobiliaria ISIC, filial de Falabella. Una vez obtenidos los permisos y cumplidas las condiciones previstas, ISIC realizará un aumento de capital para financiar el desarrollo de dicho proyecto, cuyos recursos serán aportados por Falabella y Mallplaza. Con el desarrollo del proyecto, Mallplaza alcanzará una participación del 51% en ISIC.
Esta reorganización permitirá especializar la gestión de activos inmobiliarios del Grupo Falabella, dejando en manos de Mallplaza su operación e incorporando nuevos usos, servicios y experiencias.
‘Movidas’ también en Chile
En Chile, otro de los acuerdos contempla que, tras la realización de un due diligence satisfactorio y la suscripción de un acuerdo marco entre las partes, se procederá a la creación de una sociedad en joint venture que agrupará seis activos actualmente gestionados por Falabella Inmobiliario –Open Plaza Rancagua, Santa Julia en Viña del Mar, Chillán, La Calera y Ovalle, además de un inmueble en Valdivia–, valorizados en UF 4.857.500 (aproximadamente US$ 200 millones), y que comprenden una superficie arrendable bruta de aproximadamente 140 mil metros cuadrados.
Mallplaza ingresará a esta sociedad mediante un aumento de capital, destinado principalmente a financiar proyectos de expansión y transformación de dichos activos. Tras ello, Mallplaza pasará a controlar y operar los activos con una participación de al menos 51%.
“Esta operación es consistente con nuestra estrategia de tener una organización cada vez más enfocada y aprovechar de mejor manera las capacidades que existen dentro del Grupo. Mallplaza cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y operación de centros comerciales, por lo que concentrar esta gestión nos permitirá potenciar estos activos, acelerar sus planes de desarrollo y seguir creando valor para el ecosistema en su conjunto”, señaló Alejandro González Dale, gerente general de Grupo Falabella.
Por su parte, Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, afirmó que “crecer es parte del ADN de Mallplaza” y este acuerdo representa una nueva oportunidad para robustecer la plataforma en la región Andina; además, de consolidar una propuesta de valor más atractiva.
La firma de los MOU fue debidamente aprobada en los directorios de Falabella y Mallplaza, y contó con valorizaciones independientes. Con este paso, se inicia el proceso de implementación de ambas operaciones, que considera la negociación y suscripción de los acuerdos definitivos y vinculantes, procesos de due diligence, obtención de permisos y las demás condiciones requeridas para su materialización.