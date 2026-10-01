Grupo Falabella y su filial Mallplaza firmaron dos Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculantes para potenciar el desarrollo y rentabilidad de activos inmobiliarios del conglomerado en Perú y Chile, en una operación que también busca simplificar la estructura de esta área de negocio y consolidar a Mallplaza como el único operador y desarrollador de centros comerciales del Grupo. En Perú, ¿qué proyecto se alista?

Uno de los acuerdos incluye el desarrollo conjunto de un proyecto greenfield compuesto por un centro comercial y otros usos mixtos, ubicado en San Isidro, actualmente en un área de propiedad de Inmobiliaria ISIC, filial de Falabella. Una vez obtenidos los permisos y cumplidas las condiciones previstas, ISIC realizará un aumento de capital para financiar el desarrollo de dicho proyecto, cuyos recursos serán aportados por Falabella y Mallplaza. Con el desarrollo del proyecto, Mallplaza alcanzará una participación del 51% en ISIC.

Esta reorganización permitirá especializar la gestión de activos inmobiliarios del Grupo Falabella, dejando en manos de Mallplaza su operación e incorporando nuevos usos, servicios y experiencias.

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‘Movidas’ también en Chile

En Chile, otro de los acuerdos contempla que, tras la realización de un due diligence satisfactorio y la suscripción de un acuerdo marco entre las partes, se procederá a la creación de una sociedad en joint venture que agrupará seis activos actualmente gestionados por Falabella Inmobiliario –Open Plaza Rancagua, Santa Julia en Viña del Mar, Chillán, La Calera y Ovalle, además de un inmueble en Valdivia–, valorizados en UF 4.857.500 (aproximadamente US$ 200 millones), y que comprenden una superficie arrendable bruta de aproximadamente 140 mil metros cuadrados.

Mallplaza ingresará a esta sociedad mediante un aumento de capital, destinado principalmente a financiar proyectos de expansión y transformación de dichos activos. Tras ello, Mallplaza pasará a controlar y operar los activos con una participación de al menos 51%.

“Esta operación es consistente con nuestra estrategia de tener una organización cada vez más enfocada y aprovechar de mejor manera las capacidades que existen dentro del Grupo. Mallplaza cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y operación de centros comerciales, por lo que concentrar esta gestión nos permitirá potenciar estos activos, acelerar sus planes de desarrollo y seguir creando valor para el ecosistema en su conjunto”, señaló Alejandro González Dale, gerente general de Grupo Falabella.

Grupo Falabella busca consolidar a Mallplaza como el único operador y desarrollador de centros comerciales del Grupo. (Foto: Reuters)

Por su parte, Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, afirmó que “crecer es parte del ADN de Mallplaza” y este acuerdo representa una nueva oportunidad para robustecer la plataforma en la región Andina; además, de consolidar una propuesta de valor más atractiva.

La firma de los MOU fue debidamente aprobada en los directorios de Falabella y Mallplaza, y contó con valorizaciones independientes. Con este paso, se inicia el proceso de implementación de ambas operaciones, que considera la negociación y suscripción de los acuerdos definitivos y vinculantes, procesos de due diligence, obtención de permisos y las demás condiciones requeridas para su materialización.