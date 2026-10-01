Hoy jueves 1 de octubre comenzó la marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau, en un periodo de prueba que permitirá evaluar la operación del servicio antes de su funcionamiento regular, informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

La prueba se desarrollará del 1 al 6 de octubre, entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., con dos buses diarios que circularán aproximadamente cada 20 minutos en ambos sentidos. Durante esta etapa, los vehículos trasladarán pasajeros y tendrán habilitadas cuatro estaciones: Central, Abancay, Andahuaylas y Parinacochas.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que los usuarios podrán abordar y descender de los buses en dichas estaciones, correspondientes al recorrido establecido para esta primera etapa: Estación Central–Abancay–Andahuaylas–Parinacochas.

“Hoy comienzan los usuarios a utilizar este medio de transporte masivo. Nos ha demandado buen tiempo de espera pero hoy se hace realidad. Este fin de semana estará a disposición de los votantes este medio de transporte masivo para desplazarse de manera eficiente”, dijo el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

¿Cuándo operará oficialmente?

Desde la Municipalidad de Lima resaltaron que la infraestructura y el equipamiento “ya está completamente lista”, por lo que en este momento se realizan pruebas de calibración.

Reggiardo adelantó que las operaciones abiertas y permanentes de esta vía que unirá el Metropolitano y tren se darán desde diciembre de este año.

La Marcha Blanca permitirá recoger información sobre los tiempos de viaje, la demanda de usuarios y la frecuencia de los buses. Asimismo, se verificará el funcionamiento de los equipos y otros componentes técnicos instalados a lo largo del nuevo corredor.

#VíaExpresaGrau 🚍 | Este jueves 1 de octubre inicia la Marcha Blanca.

📅 Del 1 al 6 de octubre

🕙 10 a. m. a 4 p. m.

🚌 2 buses por día, cada 20 min.

↔️ Ambos sentidos

📍 Abancay, Andahuaylas y Parinacochas.#EMAPE pic.twitter.com/lVIjBkEEM8 — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) September 29, 2026

Los buses circularán hasta el 6 de octubre desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm.

Nuevo recorrido y tramos

El nuevo tramo permitirá extender el recorrido del Metropolitano hacia la Vía Expresa Grau mediante un corredor segregado de aproximadamente 2.8 kilómetros. Esta infraestructura conecta la Estación Central con la zona de Grau e incluye tres estaciones intermedias y un punto de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima.

El proyecto es ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Emape y cuenta con nueve intersecciones semaforizadas a lo largo de su recorrido, infraestructura destinada a facilitar la circulación y operación del corredor.

Durante la etapa de prueba, la operación se concentrará en el tramo comprendido entre la Estación Central y Parinacochas, con paradas en Abancay y Andahuaylas.

Tarifa por el nuevo servicio

Respecto al costo del servicio, se mantiene la tarifa de S/ 3.20 para el pasaje troncal, mientras que la tarifa integrada será de S/ 3.50.

La marcha blanca constituye una etapa de evaluación previa a la operación regular del nuevo tramo, por lo que permitirá a las autoridades identificar aspectos que requieran ajustes y verificar las condiciones de funcionamiento del corredor con usuarios a bordo.