La inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, volvió a acelerarse en septiembre y aumentó 4.55%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, según los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), alcanzó su mayor nivel desde septiembre de 2023 (5.04%). Además, continúa por encima del rango meta, de entre 1% y 3%, por séptimo mes consecutivo.

Ya el BCRP ha adelantado que la inflación seguiría durante los próximos meses por encima de la meta debido al alza de tarifas de transporte local y combustibles, y en menor medida por el efecto del fenómeno de El Niño.

Justamente, en los últimos 12 meses, a septiembre, los precios vinculados al transporte aumentaron 15.10%, explicado por la disparada de combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal (37.20%) y servicios de transporte (17.2%), sobre todo por carretera.

Del lado de los alimentos, el incremento de los precios fue de 4.01%, sobre todo por hortalizas, legumbres y tubérculos (12.85%). Además, los pescados y mariscos aumentaron 4.65% y la carne subió 3.05%.

Vale decir que las recientes expectativas del BCRP apuntan que la inflación se reduciría recién el próximo año, con lo que convergería hacia el centro del rango meta, con un 2%, recién durante el 2027.

En los últimos 12 meses, a septiembre, los precios vinculados al transporte aumentaron 15.10%. (Foto: AFP)

Precios solo en septiembre

Solo durante septiembre, el IPC en Lima Metropolitana aumentó 0.12%, por encima de agosto (0.07%) y de similar mes de años previos.

Las categorías que impulsaron este incremento fueron: Bienes y Servicios Diversos (0.27%); Transporte (0.26%); y Restaurantes y Hoteles (0.19%).

A nivel de productos, cinco incidieron al alza el mes pasado: tomate, gasohol, azúcar rubia, choclo y arveja verde. En contraste, otros cinco incidieron con presión a la baja: pollo eviscerado, bonito, mango, huevos de gallina y pechuga de pollo.

Solo durante septiembre, el IPC en Lima Metropolitana aumentó 0.12%. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

¿Qué pasó a nivel nacional?

A nivel nacional, el resultado fue ligeramente mayor al observado en Lima. El IPC mensual aumentó 0.14% en septiembre.

Según indicó el INEI, a nivel nacional el alza de precios se impulsó por productos alimenticios como tomate, arveja verde, choclo, maracuyá, palta, zanahoria, papa amarilla, papa color, olluco y azúcar rubia debido a factores climáticos internos y la situación externa.

Por un lado, precisan, el fenómeno de El Niño Costero afectó la oferta agrícola al ocasionar pérdidas de cultivos asociadas a la presencia de plagas, el déficit hídrico y la ocurrencia de lluvias fuera de temporada.

En tanto, las tensiones geopolíticas internacionales impulsaron al alza de las cotizaciones del petróleo, lo que afectó los precios de combustibles y el transporte.

Con ello, en los últimos 12 meses, a nivel nacional los precios aumentaron 4.17%.