Ante un eventual impacto de El Niño sobre los precios y los ingresos, especialistas advierten que las familias podrían tener que ajustar nuevamente su consumo. FOTO: Banco de Alimentos Perú (BAP)
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Guadalupe Gamboa
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Perú se prepara para enfrentar los efectos de un eventual fenómeno de El Niño en medio de una elevada inflación y una grave situación alimentaria que ya afecta a cerca de un tercio de los peruanos.

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