El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expone las prioridades de gasto y fuentes de financiamiento para 2027. Foto. Congreso.
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Redacción Gestión
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Durante su exposición ante el Pleno del Congreso de la República del Perú, en el marco de la presentación del presupuesto público para el 2027, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, explicó qué hay detrás de la reciente elevación de las cifras esperadas de crecimiento para el país.

“Con un nuevo gobierno que tendrá un horizonte de 5 años, la expectativa nos hace pensar que la economía irá mejor y por eso hemos elevado nuestra estimación para este año a 3.4% con el FEN y también 3.4% para el 2027, también enfrentando al FEN”, sostuvo.

Cuba recordó que el promedio de crecimiento del Perú, en términos de Producto Bruto Interno (PBI), fue de 2.5% anual en la última década. Con esa estadística, explicó a los congresistas cuáles serían las consecuencias positivas de crecer a tasas aún mayores.

“Esperamos en los próximos años llegar al 4%. Ustedes dirán que importa crecer 4% contra un 2.5%. Esa es la diferencia entre subir salarios reales o no hacerlo (...) Eso solo se puede hacer gracias a la economía de mercado”, sostuvo.

De acuerdo a Cuba, si bien su golpe será “quizá el más fuerte de los últimos 40 años”, no evitaría que el Perú crezca, como sí ocurrió en ocasiones pasadas.

“Es muy parecido al que pasó en 1998. Ese año provocó una recesión y la economía se tumbó por 4 años. Entre ese año y el 2001, la economía peruana no creció”, rememoró.

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