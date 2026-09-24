Pronabec. (Foto: GEC)
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El Gobierno modificó, mediante el , el reglamento del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) a fin de establecer nuevas disposiciones para el otorgamiento, financiamiento y permanencia en las becas, así como las causales por las que un beneficiario puede perder este apoyo económico.

Para las becas de maestría y doctorado se exige, como mínimo, pertenecer al quinto superior durante los estudios de pregrado. En el caso de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), se considera que sus estudiantes ya acreditan esta condición.

La norma también precisa los criterios para determinar la insuficiencia de recursos económicos. Para las becas de posgrado, esta condición se establece cuando el ingreso mensual individual del postulante es igual o menor a cinco remuneraciones mínimas vitales.

La norma también establece impedimentos para postular a becas de pregrado y posgrado. Entre ellos figuran haber recibido o renunciado a otra beca para financiar el mismo nivel de estudios, salvo que no se haya obtenido beneficio económico; encontrarse dentro del plazo de cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú o haberlo incumplido, así como haber presentado información falsa que haya ocasionado la nulidad de un beneficio anterior.

Becas. (Foto: GEC)
Becas. (Foto: GEC)

¿Qué otros cambios establece el reglamento?

El decreto modifica diversos artículos relacionados con el funcionamiento del Pronabec. Entre ellos, precisa los conceptos de costos académicos y no académicos que pueden financiarse, como matrícula, pensiones, alojamiento, alimentación, materiales de estudio, seguro médico y computadora portátil, de acuerdo con las bases de cada convocatoria.

También establece que las becas de posgrado están dirigidas a personas que hayan culminado estudios superiores y cuenten con alto rendimiento académico y recursos económicos insuficientes.

Además, se priorizarán carreras y programas que respondan a las necesidades del país, sus sectores estratégicos y las demandas del mercado laboral.

Respecto a las obligaciones de los becarios, se dispone que deben mantener un promedio ponderado aprobatorio en cada periodo académico, matricularse en los créditos previstos y alcanzar, como mínimo, el tercio superior durante sus estudios. También deberán actualizar sus datos de contacto y mantener un trato respetuoso con el personal del Pronabec.

La norma regula, además, los cambios de carrera o institución educativa cuando existan causas atribuibles a la institución que pongan en riesgo la continuidad de los estudios.

Estos cambios podrán autorizarse por única vez y bajo las condiciones previstas en el reglamento.

Para los créditos educativos, se establecen requisitos vinculados con la clasificación en centrales de riesgo y la presentación de un garante, cuando corresponda.

También se incorpora la posibilidad de otorgar becas y créditos educativos de carácter social, de manera excepcional y no concursable, incluidos aquellos derivados de recomendaciones de organismos internacionales constituidos en virtud de tratados o convenios de los que el Perú es parte.

Becas posgrado. (Foto: Difusión)
Becas posgrado. (Foto: Difusión)

¿Por qué se puede perder una beca del Pronabec?

El artículo 34 establece que un beneficiario puede perder la beca si desaprueba dos veces el mismo curso o cursos diferentes durante el periodo de duración del beneficio.

También constituye causal de pérdida obtener un promedio ponderado desaprobatorio en cualquier periodo académico. La norma contempla, además, el retiro definitivo del becario de su institución educativa mediante un acto administrativo firme o equivalente.

Las consecuencias de la renuncia o pérdida de becas y créditos, así como las instancias responsables de resolver cada caso, se encuentran detalladas en el anexo modificado por el decreto.

Finalmente, las disposiciones transitorias establecen que los becarios que ya tenían una beca adjudicada al entrar en vigor la norma podrán recibir financiamiento por cursos repetidos de pregrado, siempre que no hayan desaprobado más de dos veces el mismo curso.

Asimismo, no se les aplicará la nueva causal de pérdida por desaprobar dos veces uno o diferentes cursos. La implementación del decreto se financiará con el presupuesto institucional del Pronabec, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

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