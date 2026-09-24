BCRP. (Foto: Difusión)
BCRP. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

BCRP. (Foto: Andina)
BCRP. (Foto: Andina)

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.

El precio de la moneda se difundirá en el el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

TE PUEDE INTERESAR

Candidatos al BCRP inician entrevistas ante Congreso, ¿cómo les fue en evaluación?
BCRP frenará créditos en dólares a personas: ¿a quiénes restringirán acceso?
Inversión privada: BCRP eleva proyección por cuarta vez seguida, ¿El Niño “pinchará globo”?
Inflación: BCRP advierte riesgo por El Niño, ¿qué preocupa al Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.