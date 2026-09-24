El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Mediante la Circular N° 0023-2026-BCRP, publicada en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y tendrá las siguientes características:

Denominación: S/ 1

S/ 1 Aleación: Plata 0.925

Plata 0.925 Peso fino: media onza troy

media onza troy Diámetro: 33 mm

33 mm Calidad: Proof

Proof Canto: Estriado

Estriado Año de acuñación: 2026

2026 Emisión máxima: 5,000 unidades

5,000 unidades LEA TAMBIÉN: Candidatos al BCRP inician entrevistas ante Congreso, ¿cómo les fue en evaluación?

BCRP. (Foto: Andina)

En el reverso de la moneda, en la parte superior se observa la frase: “200 Años de Justicia y Derechos Humanos” y el período que se conmemora “1826 – 2026”. En la parte central se observa la vista frontal del edificio institucional con un pórtico central de arcos y columnas, donde destaca la denominación oficial “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCRP, el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.