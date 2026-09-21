La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprobó por mayoría, la modalidad, los horarios, el orden de participación de los candidatos y el tiempo previsto para las entrevistas correspondientes al proceso de elección de integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

La etapa de entrevistas personales se desarrollará los días 23 y 24 de septiembre. Al respecto, la comisión propuso que estas se realicen desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. El orden de participación se determinará de acuerdo con la hora de ingreso de los expedientes de los postulantes al sistema.

Cada entrevista tendrá una duración máxima de 60 minutos. Asimismo, un representante de cada bancada podrá formular una pregunta al candidato, para lo cual dispondrá de un minuto. La respuesta del postulante no podrá exceder los tres minutos. No se permitirán réplicas ni debates.

Las entrevistas serán presenciales, tanto para los senadores como para los postulantes. Al término de cada presentación, los integrantes de la Comisión llenarán y suscribirán la respectiva ficha de evaluación.

Posteriormente, se darán a conocer los puntajes asignados, a fin de que queden registrados en la grabación oficial de la sesión.

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Evaluación de la trayectoria académica y profesional

Seguidamente, el grupo de trabajo aprobó por mayoría, con ocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el criterio para evaluar la trayectoria académica y profesional de los postulantes.

El presidente de la comisión, Hugo Ccahuana, (Juntos por el Perú) explicó que, conforme a la propuesta establecida en la convocatoria, si un postulante presentó documentación que acredita sus estudios o grados de maestría y doctorado, le corresponderá recibir el puntaje respectivo.

Previamente, los senadores debatieron una propuesta para que, en el caso de todos los candidatos y respecto de los estudios y grados académicos, como maestría y doctorado, el puntaje se otorgara únicamente cuando estos figuraran inscritos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este planteamiento fue rechazado por mayoría.

Durante el debate, el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) sostuvo que los requisitos no estuvieron claramente establecidos desde el inicio y advirtió que esta situación podría generar nulidades por una posible afectación al debido proceso.

Asimismo, señaló que las reglas deben ser claras para garantizar que todos los postulantes participen en igualdad de condiciones. En ese sentido, planteó que la evaluación se realice de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria y no con base en una ficha que no formó parte de esta.

Por su parte, el presidente de la comisión precisó que la convocatoria no estableció como restricción que los grados académicos debieran estar inscritos en la Sunedu ni que los certificados laborales tuvieran que ser validados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

En consecuencia, señaló que la documentación presentada debe ser evaluada conforme a lo establecido en la convocatoria y a las declaraciones juradas de los postulantes. Asimismo, aseguró que este criterio será aplicado de manera igualitaria y que no existe motivo para considerar que se vulneran los derechos de alguno de los candidatos.

Conozca los candidatos

A Julio Velarde, como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo acompañará un directorio conformado por seis personas.Tres ya fueron designadas por el Gobierno de Keiko Fujimori: Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada. Los otros tres deben ser seleccionados por el Congreso de la República, tal como dicta la ley.

Vale recordar que según el artículo 86 de la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, el BCRP está gobernado por un directorio compuesto por 7 miembros en total. El presidente de la República, con el acuerdo de su Consejo de Ministros, designa a cuatro de los siete directores, siendo uno de ellos el presidente del banco. En tanto, el Parlamento se encarga de elegir directamente a los tres miembros restantes del directorio.

Así, se conoció la lista de 12 candidatos que entran en carrera para el puesto de director del BCRP, según cada bancada.

Renovación Popular:

- Juan José Marthans León (director de Economía en PAD- Escuela de Dirección de la Universidad de Piura)

Buen Gobierno:

- Javier Escobal (investigador principal de Grade)

- José A. Fernández-Baca

- Santiago Roca

Fuerza Popular:

- Diego Macera (director del Instituto Peruano de Economía)

- Oswaldo Molina (profesor asociado de la Universidad del Pacífico)

- José R. Stok (profesor emérito del PAD)

Juntos por el Perú:

- Oscar Dancourt (profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú)

- Kurt Burneo (exministro de Economía y Finanzas)

- Raúl Machuca

Ahora Nación:

- Alejandro Granda

Obras:

- Gonzalo Alegría