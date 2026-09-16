El Pleno del Senado de la República evaluará este miércoles la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cargo que ocuparía hasta el 2031 de ser ratificado por la Cámara Alta.

El Poder Ejecutivo formalizó su designación mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto de 2026 y suscrita por la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, para permanecer al frente del ente emisor, Velarde requiere la ratificación del Senado.

El proceso avanzó el pasado 3 de septiembre, cuando la Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana, aprobó el informe que recomienda su ratificación. La votación fue de nueve votos a favor, dos en contra y una abstención.

Informe recomienda ratificación de Velarde

Durante la sustentación del informe, Ccahuana, de Juntos por el Perú, señaló que Velarde cumple con los requisitos previstos en la Constitución, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las demás normas aplicables al cargo.

El documento concluye que el actual titular del Banco Central cuenta con la formación y experiencia profesional relacionadas con las funciones de la institución. Asimismo, la comisión no encontró incompatibilidades ni otros hechos que impidan su ratificación.

Banco Central de Reserva. El Senado también tiene en marcha el proceso para elegir a tres nuevos integrantes de su directorio. Foto: Congreso.

Con la aprobación del informe, corresponde ahora al Pleno del Senado pronunciarse sobre la continuidad de Velarde al frente del directorio del BCRP.

Según el Reglamento del Senado, la ratificación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de senadores.

Si el Pleno aprueba su continuidad, esta deberá formalizarse mediante una resolución legislativa del Senado, que posteriormente tendrá que ser publicada en el portal institucional o en el diario oficial El Peruano.

LEA TAMBIÉN: Velarde advierte que el golpe de El Niño a la economía podría ser mayor que el calculado

Renovación del directorio del BCRP

La decisión sobre Velarde se produce mientras el Senado también desarrolla el proceso para elegir a tres nuevos integrantes del directorio del Banco Central, de acuerdo con lo establecido en el artículo 201 de su Reglamento.

Así, la Cámara Alta deberá adoptar dos decisiones vinculadas con la conducción del ente emisor: resolver la continuidad de su actual presidente y definir parte de la composición de su directorio.