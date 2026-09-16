LATAM Airlines Perú anunció que cancelará sus vuelos entre Lima y Montego Bay, en Jamaica, y entre Lima y Antofagasta, en Chile, desde el 1 de abril de 2027, debido a un escenario adverso para el sector aéreo.

La empresa señaló que la subida del precio del combustible y la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de conexión internacional, entre otros factores externos, han impedido que ambas rutas sigan siendo viables.

“LATAM ha impulsado estas conexiones con el propósito de ampliar las alternativas de viaje para los peruanos y fortalecer la conectividad de Lima como HUB. Sin embargo, las condiciones actuales y factores externos han hecho inviable su continuidad”, indicó la aerolínea en un comunicado.

Los pasajeros con reservas en vuelos afectados serán contactados durante las próximas semanas para recibir información sobre las alternativas disponibles, según las políticas comerciales de la aerolínea.

Los usuarios también podrán solicitar cambios, devoluciones o protección para sus viajes a través de la sección “Mis Viajes” de la aplicación y página web de Latam.

La aerolínea lamentó los inconvenientes que generará la cancelación de las rutas y afirmó que continuará evaluando oportunidades para fortalecer su red aérea en la región.