Latam Perú cancela las rutas hacia Jamaica y Antofagasta. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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, debido a un escenario adverso para el sector aéreo.

entre otros factores externos, han impedido que ambas rutas sigan siendo viables.

“LATAM ha impulsado estas conexiones con el propósito de ampliar las alternativas de viaje para los peruanos y fortalecer la conectividad de Lima como HUB. Sin embargo, las condiciones actuales y factores externos han hecho inviable su continuidad”, indicó la aerolínea en un comunicado.

, según las políticas comerciales de la aerolínea.

Los usuarios también podrán solicitar cambios, devoluciones o protección para sus viajes a través de la sección “Mis Viajes” de la aplicación y página web de Latam.

La aerolínea lamentó los inconvenientes que generará la cancelación de las rutas y afirmó que continuará evaluando oportunidades para fortalecer su red aérea en la región.

Los pasajeros con reservas en los vuelos afectados serán contactados durante las próximas semanas para recibir información sobre las alternativas disponibles. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Los pasajeros con reservas en los vuelos afectados serán contactados durante las próximas semanas para recibir información sobre las alternativas disponibles. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)

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