Perú busca abrir una nueva puerta aérea hacia Medio Oriente con la entrada en vigencia del Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) con los Emiratos Árabes Unidos. El convenio, oficializado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), elimina restricciones para las aerolíneas y amplía las posibilidades de conexión entre ambos mercados.

El acuerdo permite operar sin límites de capacidad, frecuencias o tipo de aeronave, además de incorporar derechos ilimitados de Quinta Libertad del Aire.

Asimismo facilita modalidades como los vuelos de código compartido y el transporte intermodal, condiciones que podrían favorecer una mayor oferta de rutas internacionales desde y hacia el Perú.

Uno de los proyectos que toma fuerza en este escenario es la potencial ruta Dubái–Milán–Lima. Actualmente se realizan coordinaciones para generar las condiciones que permitan el ingreso de una aerolínea que opere este trayecto, que tendría capacidad para movilizar, en promedio, a más de 190 mil pasajeros y conectar al Perú de manera más eficiente con Medio Oriente.

Para los viajeros, el nuevo marco abre la posibilidad de contar con conexiones más directas hacia destinos como Dubái y Abu Dabi, así como realizar escalas en Europa, África o Norteamérica con mayores alternativas de itinerario.

Las alianzas entre aerolíneas también permitirían facilitar los viajes mediante vuelos de código compartido y un único billete para determinados trayectos.

El impacto no se limitaría al transporte de pasajeros. La mayor conectividad aérea también representa una oportunidad para el comercio exterior peruano, especialmente para el sector agroexportador.

Productos de alto valor y sensibles al tiempo, como arándanos, paltas, uvas y espárragos, podrían beneficiarse de una conexión más eficiente con los mercados del Medio Oriente.

La importancia de esta vía se refleja en las cifras de comercio bilateral. Al cierre del año pasado, el 99.5% de los envíos peruanos a Emiratos Árabes Unidos se realizaron por vía aérea.

Además, este país forma parte de los seis mercados que concentraron el 91.2% del valor de la carga internacional peruana, según datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX).

Así, el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos no solo amplía las posibilidades de operación de las aerolíneas, sino que coloca sobre la mesa una eventual conexión Lima–Dubái con potencial para dinamizar el turismo, facilitar los viajes intercontinentales y fortalecer el acceso de las exportaciones peruanas a uno de los principales hubs aéreos y comerciales del mundo.