Máximo San Román, fundador de Grupo Nova, recuerda los primeros años de la empresa y aborda los nuevos desafíos de su expansión internacional. Foto: Hugo Pérez / GEC
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Karen Guardia Quispe
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Más de cuatro décadas después de iniciar operaciones, Grupo Nova busca ampliar su presencia internacional y recuperar espacios comerciales en mercados de Centroamérica. Máximo San Román, fundador de la compañía, señaló que Costa Rica, El Salvador y Curazao forman parte de las plazas donde la empresa identifica oportunidades para colocar sus equipos destinados a panaderías, pastelerías y negocios gastronómicos. ¿Qué planes se ha trazado en términos de expansión?

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