“En esos países pequeños vamos a tener muy buenas posibilidades, porque nuestra tecnología está adecuada para atender esos sectores”, afirmó a Gestión. En Costa Rica, Grupo Nova tiene una presencia de aproximadamente 30 años, pero actualmente busca un nuevo representante comercial luego de que el anterior cambiara de rubro. En El Salvador, en tanto, cuenta con un representante que viene trabajando en la colocación de sus equipos, mientras que en Curazao el mercado vuelve a abrirse para la compañía.

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En México, por ejemplo, la empresa logró ingresar a través de Estados Unidos y ya cuenta con una panadería completa que opera con sus equipos. El mercado estadounidense, sin embargo, implicó un proceso de entrada más gradual. El líder del holding peruano recuerda que la compañía tuvo que llevar sus máquinas a ferias y presentar una propuesta de panadería en Las Vegas antes de despertar el interés de potenciales compradores.

“Cuando vieron la calidad de nuestras máquinas, comenzaron a interesarse”, comentó. El proceso incluyó además visitas de potenciales clientes a la fábrica de Grupo Nova, ubicada en Ate, para conocer de cerca la fabricación de los equipos. “Solamente así tuvieron el convencimiento de poder importar”, explicó.

Actualmente, la compañía cuenta con un representante que trabaja en varios países y mantiene un ritmo de exportación de aproximadamente un contenedor de 40 pies al mes hacia Estados Unidos. San Román también observa oportunidades en Asia, donde, según arguyó, el consumo de pan viene ganando espacio.

Máximo San Román, fundador de Grupo Nova, señala que la empresa busca ampliar su presencia internacional, fortalecer su apuesta por la formación técnica y avanzar con nuevos proyectos de innovación. Foto: GEC

El Instituto Nova gana espacio: a dónde apunta

La expansión de Grupo Nova no se limita a la venta de maquinaria. La compañía también viene fortaleciendo su negocio educativo a través del Instituto Nova, una iniciativa que nació a partir de las necesidades de capacitación identificadas entre sus propios clientes.

“Estoy especialmente orgulloso de la rama educativa del grupo”, afirmó San Román.

El proyecto comenzó como un CETPRO (Centro de Educación Técnico-Productiva, luego de que la empresa identificara que los trabajadores de las panaderías tenían dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías incorporadas en las máquinas. Antes de crear su propia escuela, Grupo Nova había donado equipos de panadería a Senati para el funcionamiento de una escuela especializada.

Sin embargo, la duración de la formación planteada por Senati llevó a la empresa a desarrollar su propio modelo. “Un empresario no puede esperar tanto tiempo para capacitar a su personal”, sostuvo San Román.

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La iniciativa continuó creciendo y el año pasado recibió la calificación de instituto. A la fecha, el Instituto Nova cuenta con alrededor de 500 alumnos permanentes y tiene una sede en Cusco. “ Nos falta una sede en Arequipa y otra en el norte, que esperamos poder desarrollar próximamente ”, relató. No obstante, reconoció que la principal dificultad para seguir creciendo es contar con profesores. “Por eso, antes de continuar con la expansión, estamos preparando ese aspecto”, anotó.

La compañía viene identificando personas con características docentes para ampliar su capacidad de enseñanza y, posteriormente, llegar a ciudades como Trujillo y Huacho, donde cuenta con una importante base de clientes .

La oferta educativa se complementa con CrediNova, mecanismo mediante el cual alumnos del instituto y clientes de Grupo Nova pueden acceder a maquinaria o capacitación pese a no contar con suficiente dinero o historial crediticio. “Lo que más sobra en el mundo es el dinero, pero este va hacia las personas o empresas que son confiables y pueden responder”, expresó.

Las recuperaciones, agregó, representan menos del 1%, lo que atribuye al nivel de cumplimiento de sus clientes.

En paralelo, Grupo Nova mantiene un espacio de innovación in house, donde sus trabajadores pueden plantear ideas y desarrollar nuevos equipos sin interrumpir el proceso productivo. “En este espacio los trabajadores, especialmente los jóvenes, pueden plantear ideas, solicitar materiales y desarrollar nuevos equipos”, explicó.

La compañía también viene avanzando en la profesionalización de sus distintas áreas, con la incorporación de perfiles especializados para producción, ventas y otras funciones. “Lo que buscamos es fortalecer las distintas áreas de gestión y operación”, concluyó San Román.

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