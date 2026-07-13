La panadería peruana incrementa sus inversiones en tecnología, capacitación y diversificación para competir con mayor valor agregado. Foto: Composición Gestión - Gemini.
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Giancarlos Torres
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Durante décadas, la panadería peruana giró en torno a un modelo basado en producir grandes volúmenes de pan tradicional y competir principalmente por precio. Sin embargo, ese escenario viene cambiando. Hoy el sector avanza hacia una mayor tecnificación, diversificación de productos y especialización de su talento humano, en una transformación que busca generar mayor valor agregado y elevar la competitividad de la industria.

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