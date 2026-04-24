“Hoy hay mucho más afternoon tea en Lima”, asegura Kristopher Collins con una media sonrisa mientras conversamos en el salón de té que acaba de inaugurar en el local del Instituto Británico, en Miraflores.

Sabe que desde que abrieron su primer local en Surquillo hace dos años, la conexión de la gente con la experiencia del té y con la cultura británica ha aumentado exponencialmente. Aquí se habla de “tea time”, pero ese concepto no existe en Inglaterra. “Un tea time en Inglaterra es una cena ligera”, explica Kris. “Puede ser algo tan sencillo como pan con frejoles dulces o papa horneada y queso".

Lo más británico: Una foto de la princesa Diana en la mesa de The Gay Baker.

Pero un afternoon tea sí es la clásica torre de tres pisos con los bocaditos dulces y salados, y la tetera; un high tea es lo que ofrecen hoteles como el Ritz y el Savoy; el mesero con guantes blancos y vajilla de plata. Y existe el cream tea que es el scone (panecillos crujientes por fuera y suaves por dentro) con crema cuajada y mermelada de fresa.

Este es el tipo de experiencias que Kris y su esposo Francis ofrecen en The Gay Baker y que se han vuelto populares en Lima. Una tetera para dos personas con cuatro tazas de té y dos scones con crema y mermelada, o la experiencia completa que incluye veinticuatro opciones entre saladas y dulces, y la tetera con el típico earl grey; té de bergamota, toronja y limón. Trabajan con su propio té que importan de Londres, “The Tea Makers of London”, y también con la marca Whittard que se consigue en el mercado local. El té para los británicos es un momento de calma, y eso incluye la madrugada. “A veces mi tía y mi mamá se levantan a las dos de la mañana a tomar té y vuelven a la cama. Las ayuda a reflexionar”, asegura Kris.

Conexión local: el té

Una tetera para dos personas con cuatro tazas de té y dos scones con crema y mermelada, o la experiencia completa que incluye veinticuatro opciones entre saladas y dulces, y la tetera con el típico earl grey; té de bergamota, toronja y limón. Foto: The Gay Bakery

Fuera de este producto tan emblemático como lo es el té; el foco de su propuesta es trabajar con la mayor cantidad de productos peruanos posible. “Aún hay gente que tiene la idea de que Europa tiene mejor calidad, y en muchos casos se equivocan. El agua tónica Perkins es excelente; no tiene nada que envidiar a otras. Tienen gran sabor y calidad. El chocolate que usamos es solo cacao peruano”, confirma. Para su emblemática torta de chocolate usan la marca Innato al 70%. Eso asegura calidad y consistencia en el tiempo.

Las mermeladas son su receta original y ha desarrollado una con rocoto, que fermentan por cinco días con pimienta y ajo. Kris asegura que quieren seguir explorando. Por eso cada mes tienen un postre invitado. Por ejemplo, en Saint Patrick hicieron una Guiness cake (torta de chocolate típica de Irlanda con crema cerveza negra), que probablemente se quede en carta.

Unión auténtica: Perú y Londres

“Hoy hay mucho más afternoon tea en Lima”, asegura Kristopher Collins, dueño del espacio.

Antes de llegar a Perú, Kristopher estaba dedicado a su profesión, como oftalmólogo, y trabajaba en una importante óptica de Londres donde atendía a actores reconocidos e incluso algunos miembros de la familia real.

“Me tocaba diseñar lentes para personas que tenían medidas muy grandes y que odiaban usar lentes por eso. Mi objetivo era que se sientan cómodos. Hacerlos lucir bien”, recuerda. Por otro lado, su esposo Francis es doctor en salud pública. Las redes y la cocina los unieron; Kris es cocinero de casa y Francis estudió cocina. En la época del Covid trabajaron muy duro hasta que un día se preguntaron: ¿Qué estamos haciendo aquí?

En un inicio querían venir a vivir a Perú, pero en un futuro más lejano. Y todo cambió. Al inicio trabajaron en exportación de productos peruanos a Reino Unido, con la cocina siempre como hobbie. “En 2023 hicimos un supper club, un restaurante clandestino para conocer gente. Venían quince personas a nuestro apartamento y presentábamos tres platos. Un día fue el asistente del embajador y nos pidieron participar en la feria de embajadas. Ahí fue donde todo cambió”, comenta. En dos semanas hicieron la marca. Se hicieron famosos por la torta Victoria, los scones con crema cuajada y las mermeladas.

El nombre fue otro cantar. “Primero surgió la idea de The British Baker, y me pareció triste. Y nuestra asistente dijo en broma: The Gay Baker y, pensé: ¡Eso es!”. Francis y yo; los dos gay. Al inicio Francis temía poner eso, y yo le dije: “Lo siento, pasé parte de mi vida escondido y la gente aquí es curiosa, así que todos querrán venir a ver. En nuestras tiendas no necesitamos la bandera del orgullo gay ni los unicornios. Está en el nombre, la representación es clara y directa. La mayoría de quienes trabajan son de la comunidad y se sienten cómodos. El objetivo es mostrar lo que somos, pero enfocados en destacar y promocionar los productos británicos; el té, la mermelada, esto es lo principal. La inclusión es parte de la cultura”, asegura.

Hoy, luego de dos años, mantienen el local original de Surquillo y acaban de inaugurar el espacio en el Británico de Miraflores. Por ahora se despiden de San Isidro, mientras se enfocan en perfeccionar y crecer.

Nuevos espacios en The Gay Baker

“Mira este lugar”, me dice Kris. “Los colores de la decoración son similares a los de mi casa. Cualquier cosa que esté en la carta lo puedo poner en mi mesa; Y eso es lo que la gente ama; es un lugar cálido donde se sienten conectados”, confirma. Tal vez será un recuerdo de la casa de sus padres en el campo de Kent, donde su mamá lo incluía en actividades de cocina junto con sus dos hermanas. “Ahí aprendí la receta de la torta de chocolate de mi abuela paterna. Ella le enseñó a cocinar a mi mamá”, asegura.

En este nuevo espacio en el Británico van a fomentar la cultura a los estudiantes. “Queremos hacer muchas cosas para mejorar nuestro servicio; habrá mucha fusión con nuestra marca. Poca gente valora la biblioteca y es tremenda. Cualquier persona puede ingresar y tienen una membresía por S/100 al año. Estamos considerando desarrollar bookclubs, y más”, comenta.

Existe el cream tea que es el scone (panecillos crujientes por fuera y suaves por dentro) con crema cuajada y mermelada de fresa.

¿A dónde van?

Kris dice que la bienvenida de la gente en Perú ha sido sorprendente. “Creo que Lima se parece un poco a Londres. Es pequeño, intenso y la gente siempre está corriendo con poco tiempo para conectar. Pero si sales de la ciudad al campo como en Cusco por ejemplo, es más cercano, conversas con cualquiera. El futuro de Perú es inmenso y hay muchas oportunidades. Para mí es loco porque antes no podías encontrar ni una sola cosa sobre mí en google. Hoy me dicen que soy influencer y no lo entiendo ni lo veo así; solo estamos haciendo lo nuestro”, confirma. Y quizás sea en ese hacer auténtico donde nacen las mejores cosas.