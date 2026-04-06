Tras una década de evolución, el vino peruano entra en una fase decisiva. Entre criollas, blends y cepas globales, las bodegas exploran caminos distintos para definir su lugar en el mercado.
Tras una década de evolución, el vino peruano entra en una fase decisiva. Entre criollas, blends y cepas globales, las bodegas exploran caminos distintos para definir su lugar en el mercado.
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Melina Bertocchi
Melina Bertocchi

Hace una década, el potencial del vino peruano aún no era evidente. Aunque el trabajo ya estaba en marcha, la industria empezaba recién a preguntarse cómo podía diferenciarse y posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. ¿Qué podía ofrecer Perú que lo hiciera destacar? La creciente reputación gastronómica del país terminó por empujar esa reflexión: si la cocina peruana se convertía en referente, el vino debía acompañar ese estándar.

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