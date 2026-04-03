El vino se la semana.- Si existe un líquido que encapsule la esencia de la Semana Santa, es aquel que nace del rigor y la paciencia: el Vinsanto. Su nombre no es una concesión al azar, sino un tributo a su génesis cronológica y litúrgica. En las tierras de la Toscana y en las escarpadas laderas de Santorini, este vino no se rinde ante la inmediatez del mercado; se somete a un ascesis que imita el ciclo pascual.

Las uvas, elegidas por su integridad, atraviesan un proceso de pasificación —el appassimento—. Se dejan reposar en esteras de paja o colgadas de vigas centenarias, donde pierden agua para concentrar su alma. Es una muerte simbólica del fruto. Durante los meses de invierno, la uva se contrae, se marchita y parece renunciar a la vida, hasta que llega la Semana Santa. Es en estos días de silencio cuando, tradicionalmente, se realiza el prensado o embotellado, marcando el tránsito de la uva marchita al oro líquido.

Con un paisaje idílico de colinas onduladas, viñedos sin fin y ciudades medievales encantadoras, la Toscana se ha convertido en un destino imperdible para los amantes del vino. Conocida por sus vinos tintos de clase mundial, como el Chianti, el Brunello di Montalcino y el Vino Nobile di Montepulciano, la Toscana ofrece una experiencia inigualable para los paladares más exigentes. (Foto: Revista El Conocedor).

Lo organoléptico

Desde mi perspectiva como sommelier, el Vinsanto es un prodigio de la enología mística. Sus notas de albaricoque seco, miel de azahar, maderas nobles y frutos secos no son solo descriptores; son el registro sensorial de un tiempo recobrado. Es un vino que ha aprendido a esperar en el caratello (pequeñas barricas de madera), donde soporta los cambios de temperatura de los desvanes en una suerte de purgatorio térmico que define su carácter inquebrantable.

Para el lector de negocios, el Vinsanto representa el triunfo del valor de largo plazo sobre el beneficio inmediato. En una economía que idolatra la rotación de inventarios, este vino recuerda que los activos más valiosos requieren tiempo y fe en el proceso. No es un producto de consumo masivo; es una reserva de valor cultural.

En el plano emocional, este vino es el abrazo que consuela tras la pérdida. Si la Semana Santa narra el camino del dolor hacia la gloria, el Vinsanto es la recompensa sensorial: una dulzura equilibrada por una acidez vibrante que recuerda que, incluso en el sacrificio más profundo, el amor es ‘fuerte como la muerte’ y tan dulce como el mosto que renace en primavera.

El vino de misa como arquitectura del rigor

En el entramado de la viticultura mundial, existe un antepasado que el mercado moderno subestima: el vino de misa. Para el sommelier que analiza la historia con rigor, no es simplemente un fermentado dulce destinado al altar; es el primer ejercicio de trazabilidad y certificación de origen de la civilización occidental.

Mientras hoy las corporaciones discuten normativas y sellos, la Iglesia ya establecía, en el siglo XVI y a través del Concilio de Trento, reglas claras: debía ser producto genuino de la uva, libre de aditivos, bajo un estándar de pureza que hoy llamaríamos “etiqueta limpia”.

Desde una perspectiva de negocios, este vino impulsó la expansión de las fronteras agrícolas. La necesidad de contar con un suministro constante para la liturgia, especialmente en los días solemnes de la Semana Santa, obligó a las órdenes religiosas a desarrollar una logística sin precedentes. Los jesuitas en América o los franciscanos en las misiones de California no solo llevaban fe; transportaban esquejes de Vitis vinífera (como la uva Misión o Criolla), sentando las bases de industrias que hoy mueven miles de millones de dólares.

En términos sensoriales, el vino de misa asociado a la Semana Santa es un vino de postre, elaborado con uvas blancas como la Macabeo o la Garnacha Blanca. Su fermentación se detiene para preservar los azúcares naturales. En copa, se presenta con un color ámbar profundo, una textura densa y notas de frutos secos que evocan la sobriedad de los claustros.

Pero más allá de lo técnico, el vino de misa representa el amor en su forma más pura y sacrificial. Si el vino tinto simboliza la sangre derramada en la Pasión, este vino dorado simboliza la luz que permanece inalterable. Es el activo más estable de la bodega espiritual: no busca el aplauso del crítico, sino la fidelidad al rito. Catarlo es comulgar con una tradición que ha sobrevivido a guerras, plagas y crisis económicas, recordándonos que la calidad absoluta es la única garantía de permanencia.

El puente entre el altar y la mesa popular peruana

Si el vino es el lenguaje de la liturgia, la repostería de Semana Santa en el Perú es su respuesta más sensorial. Aquí, la solemnidad del vino de misa —de densidad ambarina y dulzor honesto— encuentra su destino final en la mesa familiar, donde se produce el verdadero milagro del sincretismo.

El encuentro entre un vino de postre (como una Mistela de uva Quebranta o un Moscatel de gran solera) y los postres clásicos de la vigilia peruana es un ejercicio de armonía cromática y estructural. Pensemos en el frejol colado, con su textura aterciopelada y notas de clavo y canela, exigen un vino que con acidez vibrante para limpiar el paladar, pero con suficiente cuerpo para sostener el dulzor profundo de la chancaca. En ese diálogo, el vino no acompaña: eleva.

No podemos olvidar los dulces de alquimia de los conventos de clausura. Las Frutas en almíbar y los manjares de yemas, herencia directa de las cocinas de las Clarisas y Carmelitas, encuentran en los vinos encabezados su espejo perfecto. La nota de frutos secos del vino dialoga con la cremosidad del manjar, mientras que el alcohol sutil del licor de misa corta la densidad del azúcar, permitiendo que la experiencia sea eterna y no fatigante. Es un diálogo entre el azúcar de la tierra y el espíritu de la vid.

Para el lector de negocios, este maridaje representa la economía de la identidad. La Semana Santa en el Perú ha preservado recetas que son verdaderos fósiles vivientes de la alta repostería del siglo XVIII, y el vino ha sido su custodio. Al descorchar una botella junto a una mazamorra o unos picarones, no solo se consume: se activa una cadena de valor que une al viticultor con el dulcero, sosteniendo un mercado de memoria y fe.

En última instancia, el puente entre el altar y la mesa se teje con hilos de seda líquida. El vino de Semana Santa, en su expresión más generosa, recuerda que tras el sacrificio siempre llega la dulzura. Y que el amor —divino o humano— se celebra mejor cuando se comparte.

Carpe vinum “Aprovecha el vino”.