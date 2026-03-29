El balneario de Paracas recibirá unos 60,000 visitantes durante la Semana Santa 2026 que va desde el jueves 2 de abril al domingo 5 de abril y los hoteles estarán ocupados al 100%, prevé Eduardo Jaúregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur).

Asimismo, Jáuregui también avizora que la llegada de los turistas por Semana Santa dejará un impacto económico de US$4 millones en el balneario por concepto de alojamiento, alimentación en los restaurantes, artesanía y transporte.

“Los hoteles estarán copados al 100% y se espera la concurrencia de unos 60,000 visitantes, en su gran mayoría, procedentes de Lima”, subrayó.

Atractivos de la zona

De otro lado, destacó la realización del IX Festival de la Vendimia-Paracas 2026, que reafirmó la tradición vitivinícola en la región Ica y que contribuyó a promocionar el turismo en el Balneario de Paracas así como su gastronomía.

Jaúregui destacó los platos típicos de la región como la carapulcra con sopa seca, conchitas a la pamersana, así como el Pisco Sour, bebida bandera del Perú.

También, el cóctel denominado “Chinguerito”, cuya degustación durante los dos días del IX Festival de la Vendimia Paracas 2026, tuvo una gran demanda.

Festivales

Durante el primer día, se eligió a la señorita Tamara Arce como la Miss Vendimia – Paracas 2026 en una reñida competencia entre 11 candidatas provenientes en su gran mayoría de la Región Ica.

En el segundo y último día del IX Festival de la Vendimia – Paracas 2025, la Miss Vendimia – Paracas 2026 efectuó la tradicional pisa de uvas en el fundo “La Mora” en presencia de las otras candidatas y empresarios vitivinícolas, así como los chefs de la zona.

Finalmente, el presidente de Capatur expresó su más absoluta confianza que la próxima décima edición del Festival de Vendimia – Paracas 2027, tendrá un mayor éxito, con el apoyo de las nuevas autoridades elegidas.