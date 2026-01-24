(Foto: tomada del Facebook de Tim Atkin)
(Foto: tomada del Facebook de Tim Atkin)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Melina Bertocchi
Melina Bertocchi

Dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y así llegó, por segunda vez, el Master of Wine inglés, Tim Atkin, a Perú. Volvió para catar cerca de 90 etiquetas. Su mirada —formada en regiones como Rioja y Ribera del Duero, además de Sudáfrica, Argentina y Chile— se equilibra con la curiosidad de quien nunca deja de aprender. No es casual: además de crítico, Atkin es periodista, aunque su primera formación fue la de economista.

TE PUEDE INTERESAR

Morandina, la marca de vinos de berries acelera su expansión
EE.UU. aplicará aranceles de 15% a automóviles europeos, ¿qué pasa con los vinos y licores?
La apuesta de Cuatro Rayas por vinos blancos veganos y su futura penetración en regiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.