Dolce Capriccio combina tradición pastelera con nuevas propuestas orientadas al consumo diario.
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Dax Canchari Reyes
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El negocio de la pastelería durante años estuvo estrechamente ligado a cumpleaños, aniversarios y otras fechas especiales. Sin embargo, Dolce Capriccio observa que este patrón empieza a cambiar. La cadena peruana identifica una mayor frecuencia de consumo entre sus clientes, quienes incorporan cada vez más este tipo de productos a momentos cotidianos y no únicamente a celebraciones. ¿Qué tendencias están detrás de esta transformación?

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