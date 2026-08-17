La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, mantendría un taller textil informal dentro de un inmueble de su propiedad en la región Huancavelica, la cual no contaría con los permisos correspondientes para su funcionamiento, según reveló el dominical Cuarto Poder.

La subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica indicó que el predio no registra licencia de funcionamiento comercial ni a nombre del inmueble ni de la parlamentaria.

Según lo revelado, el taller operaría sin identificación externa y realizaría confecciones masivas con maquinaria industrial. Además, en el local habría presuntamente trabajadores sin registros laborales formales y no se daría la emisión de proformas oficiales.

La falta de autorización municipal vulneraría la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y podría generar sanciones económicas o el cierre inmediato del local.

Cabe precisar que Palomino difundía en redes sociales actividades realizadas en ese espacio, como la elaboración de material proselitista. Al no aparecer en registros tributarios ni municipales, el negocio evitaría controles de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como normas sobre derechos laborales y seguros.

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Finalmente, el dominical precisó que la diputada no respondió a los pedidos de descargo que se le solicitó, hasta el cierre de esta nota.