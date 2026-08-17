Revelan que diputada Catherin Palomino operaría taller textil sin licencia en Huancavelica. Foto: Cuarto Poder
Revelan que diputada Catherin Palomino operaría taller textil sin licencia en Huancavelica. Foto: Cuarto Poder
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la cual no contaría con los permisos correspondientes para su funcionamiento, según reveló el dominical Cuarto Poder.

no registra licencia de funcionamiento comercial ni a nombre del inmueble ni de la parlamentaria.

Según lo revelado, el taller operaría sin identificación externa y realizaría confecciones masivas con maquinaria industrial.

La falta de autorización municipal vulneraría la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y podría generar sanciones económicas o el cierre inmediato del local.

Cabe precisar que Palomino difundía en redes sociales actividades realizadas en ese espacio, como la elaboración de material proselitista.

Finalmente, el dominical precisó que la diputada no respondió a los pedidos de descargo que se le solicitó, hasta el cierre de esta nota.

La falta de autorización municipal vulneraría la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y podría generar el cierre del local. Foto: Cuarto Poder
La falta de autorización municipal vulneraría la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y podría generar el cierre del local. Foto: Cuarto Poder

TE PUEDE INTERESAR

Ministro de Economía: “Sigo pensando que algún año vamos a bajar los feriados”
Equipo Especial Lava Jato: habría gastado más de S/ 26 millones del 2016 hasta el 2025
Mindef afirma que F.F.A.A. asumirán control perimétrico de penales: “No tendrán un rol decorativo”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.